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Renata Rasseli

Aline Midlej, da GloboNews, participa do evento Todas Elas na Rede Gazeta

O encontro será no dia 21 de maio com o tema Protagonismo feminino

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 11:45

Publicado em 

14 mai 2026 às 11:45
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews
Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews Divulgação

O protagonismo feminino estará no centro da próxima edição do projeto Todas Elas, de A Gazeta. No dia 21 de maio, a partir das 15h30, o auditório da empresa, em Vitória, recebe um encontro dedicado a discutir a presença, a influência e os desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança.


Com painel previsto para começar às 16h, o evento reunirá mulheres que ocupam posições de destaque em suas áreas de atuação. A conversa será mediada por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, e contará com a participação de Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews; Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; e Alline Zanoni, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. A apresentação será conduzida por Rafaela Marquezini.


A proposta do encontro é ampliar o debate sobre o papel das mulheres na construção de novas narrativas, na liderança de negócios, na tomada de decisões e na ocupação de espaços estratégicos na sociedade. A edição também busca valorizar trajetórias que inspiram outras mulheres e evidenciar os caminhos possíveis para fortalecer redes de apoio, visibilidade e reconhecimento.


A gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, destaca que o Todas Elas chega ao sexto ano de atuação com o compromisso de ampliar o debate sobre a presença das mulheres em diferentes espaços da sociedade.


“Uma das premissas do nosso trabalho desde o início é não só denunciar violências contra as mulheres, mas evidenciar como o protagonismo feminino pode fazer diferença na sociedade e na própria vida de outras mulheres. Sabemos que o exemplo é forte para inspirar, para permitir que mulheres enxerguem caminhos e acreditem em si mesmas. O Todas Elas se coloca hoje como um elo na rede de apoio da luta pela igualdade de gênero em nosso Estado e, por isso, faz diferença fazer um evento como esse, trazer vozes potentes que poderão contribuir para nossas capixabas também serem protagonistas de suas vidas”, afirma Elaine.


Sobre o Todas Elas


Criado em 2020, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com uma cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas.


Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres. Em 2026, a iniciativa segue fortalecendo debates sobre direitos, representatividade e participação feminina em diferentes espaços da sociedade. 


As inscrições podem ser feitas neste link. 

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Com inscrições gratuitas, o evento contará com a participação de Aline Midlej, apresentadora do Jornal das 10 na GloboNews

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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