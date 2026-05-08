Todas Elas debate protagonismo feminino em evento na Rede Gazeta

A gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, destaca que o Todas Elas chega ao sexto ano de atuação com o compromisso de ampliar o debate sobre a presença das mulheres em diferentes espaços da sociedade.





“Uma das premissas do nosso trabalho desde o início é não só denunciar violências contra as mulheres, mas evidenciar como o protagonismo feminino pode fazer diferença na sociedade e na própria vida de outras mulheres. Sabemos que o exemplo é forte para inspirar, para permitir que mulheres enxerguem caminhos e acreditem em si mesmas. O Todas Elas se coloca hoje como um elo na rede de apoio da luta pela igualdade de gênero em nosso Estado e, por isso, faz diferença fazer um evento como esse, trazer vozes potentes que poderão contribuir para nossas capixabas também serem protagonistas de suas vidas”, afirma Elaine.