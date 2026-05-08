Todas Elas debate protagonismo feminino em evento na Rede Gazeta

O protagonismo feminino estará no centro da próxima edição do projeto Todas Elas, de A Gazeta. No dia 21 de maio, a partir das 15h30, o auditório da empresa, em Vitória, recebe um encontro dedicado a discutir a presença, a influência e os desafios das mulheres em diferentes espaços de liderança.
Com painel previsto para começar às 16h, o evento reunirá mulheres que ocupam posições de destaque em suas áreas de atuação. A conversa será mediada por Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta, e contará com a participação de Aline Midlej, jornalista e apresentadora do Jornal das 22h, da GloboNews; Cris Ribeiro, presidente e sócia da marca Caderno Inteligente; e Alline Zanon, gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES. A apresentação será conduzida por Rafaela Marquezini.
A proposta do encontro é ampliar o debate sobre o papel das mulheres na construção de novas narrativas, na liderança de negócios, na tomada de decisões e na ocupação de espaços estratégicos na sociedade. A edição também busca valorizar trajetórias que inspiram outras mulheres e evidenciar os caminhos possíveis para fortalecer redes de apoio, visibilidade e reconhecimento.
A gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, destaca que o Todas Elas chega ao sexto ano de atuação com o compromisso de ampliar o debate sobre a presença das mulheres em diferentes espaços da sociedade.
“Uma das premissas do nosso trabalho desde o início é não só denunciar violências contra as mulheres, mas evidenciar como o protagonismo feminino pode fazer diferença na sociedade e na própria vida de outras mulheres. Sabemos que o exemplo é forte para inspirar, para permitir que mulheres enxerguem caminhos e acreditem em si mesmas. O Todas Elas se coloca hoje como um elo na rede de apoio da luta pela igualdade de gênero em nosso Estado e, por isso, faz diferença fazer um evento como esse, trazer vozes potentes que poderão contribuir para nossas capixabas também serem protagonistas de suas vidas”, afirma Elaine.
Edição anterior abordou violência contra a mulher
A edição anterior do Todas Elas abriu a programação de 2026 do projeto no dia 18 de março, durante o mês da mulher e no ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Com o tema “Sinais, Vozes e Caminhos”, o encontro reuniu especialistas e representantes de diferentes áreas para discutir os sinais que antecedem a violência doméstica, a importância de acolher e dar visibilidade às vozes femininas e os caminhos possíveis para romper o ciclo da violência. O painel foi realizado na sede da Rede Gazeta.
A mesa contou com a participação da jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo; da gerente de Relações Institucionais do Sebrae/ES, Alline Zanoni; da delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté; e da secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes. Após o debate, o evento também marcou o lançamento oficial, no Espírito Santo, do livro “Agressão: A escalada da violência doméstica no Brasil”, escrito por Ana Paula Araújo.
Com a casa cheia, a edição reforçou o compromisso do Todas Elas em ampliar a mobilização pela defesa das mulheres, abordando a violência doméstica de forma didática, sensível e conectada a temas como autonomia financeira, políticas públicas, rede de proteção e prevenção ao feminicídio. No evento, A Gazeta também lançou uma comunidade no WhatsApp, com a proposta de ampliar o alcance e a troca entre mulheres no dia a dia. Lá, as participantes trocam experiências e fortalecem uma rede de apoio, com compartilhamento de vagas de emprego e oportunidades.
Sobre o Todas Elas
Criado em 2020, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com uma cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas.
Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres. Em 2026, a iniciativa segue fortalecendo debates sobre direitos, representatividade e participação feminina em diferentes espaços da sociedade.
Serviço
Todas Elas – Protagonismo Feminino
Data: 21 de maio
Horário: a partir das 15h30, com receptivo; painel previsto para 16h
Local: Auditório da Rede Gazeta
Endereço: Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória (ES)
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