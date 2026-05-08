Carreta tomba, fere motorista e interdita trecho da BR 101 em Fundão

Uma carreta tombou por volta das 8h desta sexta-feira (8) na BR 101, em Fundão, e o motorista ficou ferido.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o condutor teve ferimentos leves e foi socorrido no local. Para o atendimento da ocorrência, foram acionados veículos de inspeção, ambulância e guincho da concessionária. A faixa 2 da pista precisou ser interditada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que não houve interdição total da rodovia. “Apenas o acostamento e parte de uma das faixas ficaram bloqueados”, informou a corporação.
As circunstâncias do tombamento não foram informadas. Por volta de 12h30, a ocorrência ainda estava em andamento, segundo a PRF e a Ecovias Capixaba.