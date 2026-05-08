Polícia identifica mãe de recém-nascido abandonado em sacola em Guarapari

A mulher suspeita de abandonar um recém-nascido dentro de uma sacola, em Guarapari, já foi identificada pela Polícia Civil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8), um dia após o bebê ser encontrado no bairro Praia do Morro.





Segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, a mãe apresenta questões relacionadas ao estado puerperal e deve ser ouvida ainda nesta sexta-feira.





O recém-nascido foi encontrado ainda ligado à placenta em uma calçada do bairro. Moradores acionaram a polícia após localizarem a criança enrolada em um pano dentro de uma sacola. O bebê foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa).





De acordo com a Polícia Civil, a criança permanece internada, em bom estado de saúde, responde aos estímulos e não apresenta risco de vida. Ainda segundo a corporação, existe a possibilidade de o bebê ser encaminhado para familiares, principalmente para os cuidados da avó.





A polícia informou que, neste momento, ainda não é possível afirmar se haverá prisão em flagrante da mãe, devido às circunstâncias relacionadas ao estado clínico e emocional dela.