Bebê de 11 meses morre após se engasgar dentro de casa em Rio Bananal

Uma bebê de 11 meses morreu após se engasgar dentro de casa na comunidade de Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (7).





Ainda não há informações sobre o que teria provocado o engasgo. Segundo a prefeitura, os pais perceberam a situação por volta das 21h e seguiram em direção ao Centro da cidade em busca de socorro.





Durante o trajeto, a família parou em um posto de combustíveis e acionou a Polícia Militar. Os agentes realizaram manobras de desengasgo até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que deu continuidade ao atendimento.





A menina foi levada ao hospital de Rio Bananal e encaminhada para a sala vermelha da unidade. De acordo com a prefeitura, informações iniciais apontam que a bebê já teria chegado ao hospital sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.





Após o atendimento, o corpo foi encaminhado por uma funerária ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória, durante a madrugada desta sexta-feira (8). O pai acompanhou o traslado. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.





A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar e aguarda mais detalhes sobre o caso.