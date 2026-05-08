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Tristeza

Bebê de 11 meses morre após se engasgar dentro de casa em Rio Bananal

Pais buscaram socorro com ajuda da PM e do Samu, mas menina chegou ao hospital sem sinais vitais e não resistiu

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 09:42

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

08 mai 2026 às 09:42

Uma bebê de 11 meses morreu após se engasgar dentro de casa na comunidade de Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (7). 


Ainda não há informações sobre o que teria provocado o engasgo. Segundo a prefeitura, os pais perceberam a situação por volta das 21h e seguiram em direção ao Centro da cidade em busca de socorro.


Durante o trajeto, a família parou em um posto de combustíveis e acionou a Polícia Militar. Os agentes realizaram manobras de desengasgo até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que deu continuidade ao atendimento.


A menina foi levada ao hospital de Rio Bananal e encaminhada para a sala vermelha da unidade. De acordo com a prefeitura, informações iniciais apontam que a bebê já teria chegado ao hospital sem sinais vitais. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu.


Após o atendimento, o corpo foi encaminhado por uma funerária ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), em Vitória, durante a madrugada desta sexta-feira (8). O pai acompanhou o traslado. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.


A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar e aguarda mais detalhes sobre o caso.

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