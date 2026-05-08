Homem é preso após agredir e rasgar roupa da companheira em motel de Viana

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira e rasgar a roupa dela dentro de um motel no bairro Marcílio de Noronha, Viana, na noite de quinta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu escoriações pelo corpo durante as agressões.
A mulher relatou aos policiais que estava no estabelecimento com o companheiro consumindo bebida alcoólica quando ele passou a agir de forma agressiva. Durante o ataque, o suspeito rasgou a camisa da vítima. Para conseguir escapar, a mulher saiu do quarto e pediu ajuda aos funcionários do motel. Ainda de acordo com a PM, o homem permaneceu no local consumindo drogas até a chegada dos militares.
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal, ambos enquadrados na Lei Maria da Penha.