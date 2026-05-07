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Abandono de incapaz

Recém-nascido com placenta é encontrado dentro de sacola em Guarapari

Bebê ainda estava ligado à placenta quando foi localizado em uma calçada no bairro Praia do Morro

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 12:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 mai 2026 às 12:13

Um recém-nascido ainda ligado à placenta foi encontrado abandonado dentro de uma sacola em uma calçada no bairro Praia do Morro, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (7). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores desesperados ao encontrarem o bebê (veja acima)


Segundo a Polícia Militaruma mulher acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) após localizar a criança enrolada em um pano dentro de uma sacola. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi ao local e encaminhou o recém-nascido para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa). 


A Prefeitura de Guarapari informou que, após os procedimentos médicos e seguindo os protocolos de proteção, o bebê será encaminhado ao Serviço de Acolhimento Institucional, onde receberá toda a assistência necessária. A administração municipal disse ainda que acompanha o caso junto às autoridades competentes. 


O médico Bruno César Barbosa contou à TV Gazeta que passava pela região quando ouviu o choro do bebê. O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical quando foi encontrado.“Eu identifiquei o choro e percebi que era diferente. Notei que era o choro de uma criança e fiquei muito nervoso na hora, mas tentei manter a calma para prestar aquele primeiro atendimento”, relatou.


Segundo ele, moradores da região ajudaram a retirar o bebê da sacola e o enrolaram em um cobertor até a chegada do Samu. “Foi Deus que me colocou naquele momento”, afirmou. A aposentada Teresinha de Fátima Moreira também ajudou no acolhimento da criança. “Foi uma emoção muito grande. Eu falei: ‘Como Deus é maravilhoso’”, disse.


O corte do cordão umbilical foi realizado pela equipe do Samu durante o atendimento à criança. Segundo o delegado Rafael Gobbi, a suspeita é que o bebê tenha sido abandonado por uma mulher em situação de rua. “É um caso que demanda esforços de toda a rede de proteção e também das forças de segurança pública”, afirmou.


O delegado explicou ainda que a polícia tenta identificar a autoria do abandono, mas destacou que não há registro de pessoas vivendo em situação de rua exatamente na região onde o bebê foi encontrado, o que dificulta as apurações. Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari. Até o momento, não há outros detalhes divulgados.


Com a colaboração de Nayra Loureiro

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