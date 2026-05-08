Vasco aplica maior goleada da Libertadores de futebol de areia e avança à semifinal

Tetracampeão e favorito ao penta, o Vasco avançou à semifinal da Libertadores de futebol de areia, que está sendo realizada em Vila Velha, no Espírito Santo. Na noite desta quinta-feira, no jogo único das quartas de final, o time cruz-maltino se impôs, massacrou o Tito Drago-PER, por 17 a 3, e garantiu a classificação. Na sequência, o time carioca vai enfrentar o Sportivo Luqueño-PAR.





Como foi o jogo entre Vasco e Tito Drago?





O primeiro período já começou com o Tito Drago-PER à frente no placar. Breno Xavier errou na saída de bola e deixou o adversário na boa para fazer 1 a 0. Mas a joia capixaba se redimiu no lance seguinte. Breno recebeu pela ponta esquerda e acertou um belo chute no ângulo. O camisa 11 comemorou com a torcida em casa e se desculpou com os companheiros do banco de reservas. E a virada veio minutos depois, com um balaço de perna direita de Show.





No segundo tempo, quem apareceu foi o camisa 10. Pedro Lucas recebeu cruzamento de escanteio e cabeceou firme para abrir mais a vantagem vascaína no jogo. Na sequência, Luquinhas fez grande jogada e sofreu falta na entrada da área e converteu o tiro livre. E não acabou por aí. Pedro Lucas, de novo, apareceu para fazer o quinto gol cruz-maltino. Enquanto a torcida gritava "olé", a bola sobrou para Camisa 10 da equipe peruana, que levantou e acertou uma bicicleta do meio de quadra. Alacarion ainda diminuiu e deixou o placar em 5 a 3. Mas a alegria dos hermanos durou pouco, porque Jordan fez grande jogada e serviu Raí para estufar as redes, e Robertinho marcou no minuto seguinte. E aí virou passeio. Luquinhas marcou de falta e Two também fez no lance seguinte: 9 a 3.





Na abertura do terceiro período, o Tito Drago sofreu na saída de bola e, em um recuo mal feito para o goleiro, acabaram marcando contra o próprio patrimônio e o Vasco estreou dígitos duplos no marcador. Logo depois, Raí fez uma grande jogada e achou Jordan colado na trave, que só teve o trabalho de desviar para dentro da baliza. Two apareceu outra vez para marcar, com um chute potente quase do meio da quadra. Luquinhas e Show ampliaram na sequência. Jordan aproveitou erro na saída de bola e anotou o segundo dele. Pedro Lucas recebeu mais uma vez de escanteio e marcou de cabeça, e depois fez de peito, com muita categoria.





Como foram os demais jogos das quartas de final?





No primeiro jogo das quartas de final, o Sportivo Luqueño-PAR eliminou o Desportivo Salud-BOL com uma vitória por 7 a 4. Na sequência, o Sampaio Corrêa não teve problemas para golear o Sportivo Cerrito-URU, por 10 a 4. Por último, o Ceilândia acabou sendo surpreendido e caiu para o Dávila-CHI, com uma derrota por 6 a 3.





Confrontos das semifinais





Os dois jogos da semifinal da Libertadores de futebol de areia acontecem no sábado, em horários a serem confirmados pela Conmebol. Na primeira partida, o Vasco enfrenta o Sportivo Luqueño-PAR, e no segundo jogo tem o duelo de brasileiros Sampaio Corrêa e Dávila-CHI.