Aulas práticas para jovens viram "reforma" de prédio centenário no Centro de Vitória

O centenário prédio do antigo Arquivo Público Estadual está sendo a sala de aula para 40 jovens do curso gratuito de técnico em restauração. Em pouco tempo, os alunos já fizeram várias descobertas.





A sede do antigo Arquivo Público estadual deixou de ser um prédio invisível no Centro de Vitória, com aspecto de “casa mal-assombrada”, e abriu as portas para que jovens capixabas aprendam na prática o que é restauração e a importância dos profissionais na preservação dos patrimônios históricos e culturais do Espírito Santo.





“Olha essa escada. Os desenhos cheios de detalhes. É uma verdadeira obra-prima da marcenaria, daquelas que já não se fazem mais”, disse Ingrid Guimarães, aluna.