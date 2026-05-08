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Mãos à obra

Aulas práticas para jovens viram "reforma" de prédio centenário no Centro de Vitória

Estudantes de curso técnico e gratuito de restauração aprendem e se desenvolvem enquanto restauram o antigo Arquivo Público do Estado

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 21:11

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

07 mai 2026 às 21:11
Estudantes de curso técnico em restauração aprendem durante aulas práticas no antigo prédio do Arquivo Público Estadual
Alunos de curso técnico em restauração aprendem durante aulas práticas no prédio do antigo Arquivo Público Estadual, no Centro de Vitória 
 Vitor Jubini

O centenário prédio do antigo Arquivo Público Estadual está sendo a sala de aula para 40 jovens do curso gratuito de técnico em restauração. Em pouco tempo, os alunos já fizeram várias descobertas.


A sede do antigo Arquivo Público estadual deixou de ser um prédio invisível no Centro de Vitória, com aspecto de “casa mal-assombrada”, e abriu as portas para que jovens capixabas aprendam na prática o que é restauração e a importância dos profissionais na preservação dos patrimônios históricos e culturais do Espírito Santo.


“Olha essa escada. Os desenhos cheios de detalhes. É uma verdadeira obra-prima da marcenaria, daquelas que já não se fazem mais”, disse Ingrid Guimarães, aluna.

Descobertas importantes

Durante as aulas de técnicas de restauro, os alunos da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (EMPAO), descobriram que o prédio passou por seis pinturas e chegaram até a cor original: um amarelo parecido com o tom da cor do Palácio Anchieta. E as novidades não pararam por aí.


As paredes do Antigo Arquivo Público Estadual revelaram mais uma peculiaridade do prédio centenário. Algumas paredes foram construídas com tijolos e pedras, o que aumenta a resistência da edificação.


“Recuperar esse elemento não é apenas restaurar um objeto. É preservar materiais, técnicas e, principalmente, a memória que esse lugar carrega”, explicou Pedro Canal, diretor-presidente do Instituto Goia.

Parceria para reforma

O prédio do antigo Arquivo Público fica na Cidade Alta, praticamente na frente do Fórum, a poucos metros do Palácio Anchieta, sede do Governo. O lugar foi desocupado em 2008, quando o acervo do Arquivo foi transferido para a nova sede. Desde então, o prédio ficou desocupado e foi esquecido com o tempo.


Porém, a área foi cedida para os alunos do curso gratuito de técnica em restauração, uma parceria do Instituto Goia e a Secretaria Estadual de Cultura (Secult). A proposta é que os estudantes utilizem o edifício durante as oficinas e, no final do curso, durante o estágio remunerado, os jovens restaurem a fachada do antigo Arquivo Público.

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