Chevrolet Sonic chega a partir de R$ 129.990 para competir no acirrado segmento de SUVs compactos

SÃO PAULO (SP) O cada vez mais crescente “clube” dos SUVs compactos acaba de ganhar mais um membro com a chegada do Chevrolet Sonic. Com a máxima de ser um SUV cupê (que concorre com modelos como Fiat Fastback, Volkswagen Nivus e Citroen Basalt), o modelo foi revelado oficialmente nesta quinta-feira (7) para uma plateia de mais de 2 mil pessoas, entre jornalistas (incluindo países da América Latina como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia), influencers, parceiros e concessionários.
A presença da imprensa estrangeira se justifica uma vez que o lançamento foi simultâneo para os países estratégicos da América Latina onde a marca tem lançamentos. Segundo a diretora de Marketing de Produto GM América do Sul, Paula Saiani, o segmento de SUVs é um dos maiores, correspondendo a um quarto dos modelos atualmente comercializados pelas marcas na região.
O Sonic chega em uma das mais concorridas categorias, que ainda vão receber novidades este ano, como o Jeep Avenger, e, por isso, a empresa fez uma estratégia de preço ousada. O modelo chega com as duas configurações topo de linha, com os preços partindo de R$ 129.990 para a Premiere (o mesmo do lançamento do Caoa Chery Tiggo 5X e GAC GS3) e R$ 135.990 para a RS. Esses valores serão válidos durante o período de lançamento.
Produzido localmente, na fábrica da Chevrolet de Gravataí (RS), o modelo chega para preencher a lacuna entre o Onix Activ e o Tracker e é fruto de um aporte de aproximadamente R$ 1 bilhão, direcionado não apenas à engenharia e validação, mas também à modernização das linhas de montagem.
O Sonic é o primeiro veículo da marca no mundo a ostentar a nova identidade visual da Chevrolet, com a “gravata” em formato mais horizontal e acabamento refinado, sinalizando a linguagem estética que será adotada nos próximos lançamentos globais.
Segundo Thomas Owsianski, presidente da GM América do Sul, o Sonic tem potencial para se tornar um dos modelos mais emplacados da região, apoiado na combinação de suspensão elevada com um balanço traseiro alongado e vidro posterior inclinado.
Design por fora
O desenvolvimento do veículo utilizou recursos de inteligência artificial e simulações em ambiente virtual, o que permitiu otimizar a aerodinâmica antes mesmo dos primeiros protótipos físicos.
O modelo traz a mesma linguagem dos utilitários esportivos globais da Chevrolet, com inspiração direta no Equinox EV. A nova gravata da marca vem aplicada em preto e está integrada ao conjunto frontal.
As proporções do Sonic combinam frente alta, molduras escurecidas que contornam toda a base e os paralamas da carroceria, rack integrado com capacidade para até 50 kg e linha de teto descendente, criando uma silhueta de estilo cupê.
O modelo tem dimensões de 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura e 20 cm de altura livre em relação ao solo. O modelo é calçado com pneus 205/50R17 e equipado com rodas de liga leve de 17 polegadas, desenhadas para o lançamento. O porta-malas tem capacidade para 392 litros.
Na dianteira, o Sonic traz uma grade dividida em dois níveis bem marcados: a porção inferior concentra o maior volume visual, enquanto a superior se conecta às luzes diurnas.
Os faróis principais, com projetor em LED, ficam posicionados no para-choque e o conjunto traz ainda uma animação de boas-vindas. O para-choque multipeças combina superfícies brilhantes e foscas com cor da carroceria, deixando na parte inferior um nicho discreto para os faróis auxiliares.
Na traseira, o modelo traz lanternas em LED com construção tridimensional e efeito seccionado, que avançam levemente em relação à carroceria e formam uma assinatura luminosa em formato de barra. A tampa do porta-malas organiza elementos mais horizontalizados.
Disponível a partir da primeira quinzena de maio nas concessionárias da marca, em seis opções de cores: Azul Boreal, Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet e o inédito Cinza Urbano.
O Sonic já sai de fábrica com painel digital, multimídia com Wi-Fi embarcado e OnStar, alerta de colisão com sistema de frenagem automática de emergência, assistente de estacionamento, ar-condicionado digital, sistema de iluminação full LED e rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros itens.
Por dentro
Por dentro, o Sonic traz um cuidado maior nos acabamentos, lembrando modelos superiores, em um movimento parecido ao que a Caoa Chery fez com o Tiggo 5X, que traz o mesmo acabamento e tecnologias do Tiggo 8. No Sonic, os bancos são revestidos com forração premium tipo pillow top e agregam uma camada extra de espuma. Complementar a isso, estão materiais macios nos apoios de braço e apliques de aspecto premium.
O painel em linhas horizontais integra o Virtual Cockpit System, formado por um quadro de instrumentos digital de 8 polegadas e por uma central multimídia de 11 polegadas levemente voltada para o motorista. O volante multifuncional tem base reta e ajustes de altura e profundidade. No centro, a gravata atualizada e inserções em preto brilhante envolvendo os comandos de áudio e dos sistemas de assistência.
As opções de acabamento dividem o modelo em dois perfis distintos. A versão Premier é focada na sofisticação, utilizando detalhes cromados e uma cabine em tons de cinza e preto. Já a variante RS foca na esportividade visual, com rodas exclusivas, teto em preto e detalhes internos com costuras vermelhas, além de oferecer o assistente de estacionamento semiautônomo Easy Park.
Tecnologia e segurança
A segurança do modelo tem um reforço com a estreia da nova geração do Chevrolet Intelligent Driving. O sistema utiliza uma câmera frontal de alta definição com área de cobertura ampliada em 40%, permitindo que a frenagem autônoma de emergência identifique não apenas veículos, mas também pedestres e ciclistas em uma faixa de velocidade que vai de 8 a 130 km/h.
Internamente, o Sonic oferece o que a marca chama de Virtual Cockpit System. O conjunto é formado por uma tela de 8 polegadas para o quadro de instrumentos e uma central multimídia de 11 polegadas levemente voltada ao motorista.
A conectividade é garantida pela nova estrutura do Onix OnStar para a linha 2027. O veículo já sai de fábrica com o plano Basics incluso por oito anos, permitindo diagnósticos remotos e comandos via aplicativo myChevrolet. Além disso, há Wi-Fi nativo a bordo e projeção sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, com carregamento por indução.
Motorização e eficiência energética
Sob o capô, o Sonic traz o já conhecido motor 1.0 turbo com injeção direta, que recebeu uma calibração exclusiva para lidar com a massa de 1.139 kg do veículo. O conjunto entrega 115 cv e 18,9 kgfm de torque, disponíveis já em baixas rotações. Essa configuração permite que o SUV cupê atinja os 100 km/h em 10 segundos, mantendo vigor nas retomadas de 80 a 120 km/h em cerca de 8 segundos, segundo a montadora.
A eficiência energética é um dos pilares do modelo. De acordo com os dados aferidos pelo Inmetro, o Sonic é o utilitário esportivo flex com transmissão automática entre os mais econômicos da categoria. Os números registram 14,8 km/l na estrada com gasolina e 10,4 km/l com etanol, auxiliados por tecnologias como o sistema Stop/Start e pneus de baixa resistência ao rolamento.
No que diz respeito à dinâmica veicular, a Chevrolet implementou amortecedores pressurizados do tipo Multi-Tunable Valve. Essa tecnologia, aliada a molas e batentes recalibrados, visa equilibrar a absorção de impactos severos em vias urbanas com a rigidez necessária para evitar a rolagem excessiva da carroceria em curvas fechadas.
O sistema de direção elétrica também recebeu atenção especial, com uma central eletrônica própria que ajusta a assistência de forma progressiva. O objetivo foi entregar respostas mais naturais ao condutor, transmitindo maior sensação de controle tanto em manobras de baixa velocidade quanto em trajetórias rodoviárias, onde a direção torna-se mais pesada e direta.
Ficha Técnica
Chevrolet Sonic Premier
Motor: 1.0 Turbo Injeção Direta (115 cv / 18,9 kgfm)
Transmissão: automática de 6 velocidades
Segurança: 6 airbags, frenagem autônoma, alerta de ponto cego e assistente de faixa
Conforto: ar-condicionado digital, chave presencial e bancos premium pillow top
Tecnologia: painel digital 8", multimídia 11", Wi-Fi e OnStar por 8 anos
Preço: a partir de R$ 129.990
Chevrolet Sonic RS
Motor: 1.0 Turbo Injeção Direta (115 cv / 18,9 kgfm)
Visual: Rodas de 17" exclusivas, grade em preto High Gloss e logotipos escurecidos
Recursos Extras: Easy Park (estacionamento automático) e farol alto automático
Interior: cabine Jet Black com costuras e cintos em vermelho
Preço: a partir de R$ 135.990
*A repórter viajou a convite da Chevrolet.