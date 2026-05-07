Chevrolet Sonic chega a partir de R$ 129.990 para competir no acirrado segmento de SUVs compactos

SÃO PAULO (SP) O cada vez mais crescente “clube” dos SUVs compactos acaba de ganhar mais um membro com a chegada do Chevrolet Sonic. Com a máxima de ser um SUV cupê (que concorre com modelos como Fiat Fastback, Volkswagen Nivus e Citroen Basalt), o modelo foi revelado oficialmente nesta quinta-feira (7) para uma plateia de mais de 2 mil pessoas, entre jornalistas (incluindo países da América Latina como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia), influencers, parceiros e concessionários.





A presença da imprensa estrangeira se justifica uma vez que o lançamento foi simultâneo para os países estratégicos da América Latina onde a marca tem lançamentos. Segundo a diretora de Marketing de Produto GM América do Sul, Paula Saiani, o segmento de SUVs é um dos maiores, correspondendo a um quarto dos modelos atualmente comercializados pelas marcas na região.





O Sonic chega em uma das mais concorridas categorias, que ainda vão receber novidades este ano, como o Jeep Avenger, e, por isso, a empresa fez uma estratégia de preço ousada. O modelo chega com as duas configurações topo de linha, com os preços partindo de R$ 129.990 para a Premiere (o mesmo do lançamento do Caoa Chery Tiggo 5X e GAC GS3) e R$ 135.990 para a RS. Esses valores serão válidos durante o período de lançamento.





Produzido localmente, na fábrica da Chevrolet de Gravataí (RS), o modelo chega para preencher a lacuna entre o Onix Activ e o Tracker e é fruto de um aporte de aproximadamente R$ 1 bilhão, direcionado não apenas à engenharia e validação, mas também à modernização das linhas de montagem.





O Sonic é o primeiro veículo da marca no mundo a ostentar a nova identidade visual da Chevrolet, com a “gravata” em formato mais horizontal e acabamento refinado, sinalizando a linguagem estética que será adotada nos próximos lançamentos globais.





Segundo Thomas Owsianski, presidente da GM América do Sul, o Sonic tem potencial para se tornar um dos modelos mais emplacados da região, apoiado na combinação de suspensão elevada com um balanço traseiro alongado e vidro posterior inclinado.



