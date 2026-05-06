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Energia em alta

Carros eletrificados batem recorde de vendas e atingem 16% de participação de mercado em abril

Com 38.516 emplacamentos de híbridos e elétricos, setor alcançou a melhor marca da série histórica para um único mês, segundo a ABVE; crescimento foi de 9% sobre março e de 161% sobre abril de 2025

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 17:51

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

06 mai 2026 às 17:51
Carro eletrificado carregando
Em abril, os híbridos e elétricos representaram 16,2% das vendas no mês, mais que o dobro da participação que tinham no mercado em abril de 2025. Shutterstock

Os carros eletrificados seguem avançando no mercado brasileiro e, em abril, chegaram a 38.516 emplacamentos, novo recorde da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) para um único mês. Com isso, os híbridos e elétricos representaram 16,2% das vendas no mês, mais que o dobro da participação que tinham no mercado em abril de 2025 (7,5%).


Esse resultado também representa um crescimento de 9% sobre março de 2026, quando foram vendidas 35.356 unidades, e de 161% em relação a abril de 2025, quando foram emplacados 14.759 desses veículos. Vale destacar que os dados não consideram os veículos híbridos leves (MHEV de 12v ou 48v), que chegaram a 4.913 unidades vendidas em abril. 


Para o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, esse desempenho aponta para uma tendência consistente de aceleração da eletrificação no Brasil.


“Os números mostram que essa tendência não é sazonal ou acidental. Ao contrário, ela é coerente ao longo do tempo e mostra que o consumidor leva cada vez mais em conta as vantagens do veículo eletrificado na hora da sua decisão de compra”, destaca. 


A ABVE, inclusive, projetou no começo do ano que as vendas de eletrificados chegariam a 270 mil unidades, o que já seria o novo recorde da série histórica. No entanto, segundo a associação, esse número pode chegar à marca de 300 mil veículos até o fim do ano.

Híbridos plug-in e 100% elétricos em alta

Dos 38.516 veículos eletrificados emplacados em abril, 80% (30.702) foram modelos plug-in, tanto os 100% elétricos (BEV) quanto os híbridos plug-in (PHEV). Os BEV responderam por 45,4% do total do mês (17.488), enquanto os PHEV representaram 34,3% (13.214).


Os 100% elétricos tiveram altas de 24,3% sobre março de 2026 e de 272% sobre abril de 2025, enquanto os híbridos plug-in cresceram 6,8% em relação a março e 67% em comparação a abril de 2025.


Já os híbridos sem recarga externa (HEV e HEV Flex) totalizaram 7.814 unidades em abril, 20% do total de eletrificados no mês. Os HEV Flex foram responsáveis por 10,6% do total, com 4.096 unidades, e os HEV por 10%, com 3.718 unidades.


As vendas de HEV Flex tiveram queda de 17% sobre março, mas cresceram 212% em relação a abril de 2025. Enquanto isso, os HEV tiveram queda de 7% sobre março e crescimento de 348% comparado a abril de 2025.


*Com informações da ABVE.

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