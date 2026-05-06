Carros eletrificados batem recorde de vendas e atingem 16% de participação de mercado em abril

Os carros eletrificados seguem avançando no mercado brasileiro e, em abril, chegaram a 38.516 emplacamentos, novo recorde da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) para um único mês. Com isso, os híbridos e elétricos representaram 16,2% das vendas no mês, mais que o dobro da participação que tinham no mercado em abril de 2025 (7,5%).





Esse resultado também representa um crescimento de 9% sobre março de 2026, quando foram vendidas 35.356 unidades, e de 161% em relação a abril de 2025, quando foram emplacados 14.759 desses veículos. Vale destacar que os dados não consideram os veículos híbridos leves (MHEV de 12v ou 48v), que chegaram a 4.913 unidades vendidas em abril.





Para o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, esse desempenho aponta para uma tendência consistente de aceleração da eletrificação no Brasil.





“Os números mostram que essa tendência não é sazonal ou acidental. Ao contrário, ela é coerente ao longo do tempo e mostra que o consumidor leva cada vez mais em conta as vantagens do veículo eletrificado na hora da sua decisão de compra”, destaca.





A ABVE, inclusive, projetou no começo do ano que as vendas de eletrificados chegariam a 270 mil unidades, o que já seria o novo recorde da série histórica. No entanto, segundo a associação, esse número pode chegar à marca de 300 mil veículos até o fim do ano.