Troca no comando: engenheiro assume a presidência da ES Gás

A ES Gás, responsável pela distribuição de gás natural em mais de dez municípios do Espírito Santo, anunciou a mudança no comando da empresa. Com a saída de Fábio Bertollo, que estava na presidência desde 2023, quem assume o cargo é o engenheiro Raphael Pereira, que atuava como diretor técnico-comercial.
Engenheiro de Produção, com pós-graduação em Óleo & Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Raphael tem mais de 20 anos de experiência na indústria de gás natural. Ao longo de sua trajetória, consolidou uma atuação sólida e transversal nas áreas de operações, engenharia, vendas e desenvolvimento de novos negócios, com histórico consistente na formação e liderança de equipes de alta performance.
O executivo possui ampla experiência técnica e comercial nos segmentos de distribuição e transporte de gás, além de forte atuação em soluções de energia renovável, com ênfase em biogás, biometano (GNR) e hidrogênio de baixo carbono — temas estratégicos para o futuro do setor e para o posicionamento da companhia.
Fábio Bertollo deixa o cargo para liderar os negócios de gás do Grupo Energisa e da Norgás. A Energisa assumiu a ES Gás em 2023 após vencer leilão na B3.
Investimento de R$ 1 bilhão até 2030
Como parte da execução do plano dos próximos 5 anos apresentado em abril de 2025, a ES Gás informou que segue avançando em sua agenda de investimentos e prevê a aplicação de R$ 1 bilhão até 2030.
Do valor investido, R$ 330 milhões serão destinados para promover a interiorização do desenvolvimento do Estado, R$ 460 milhões para a democratização energética e R$ 210 milhões para garantir uma operação segura, confiável e de qualidade.
Entre os resultados esperados, destacam-se o foco na interiorização do serviço, a implantação de mais 480 km de rede, a conexão de 92 mil novos consumidores, o atendimento a 30 novas indústrias e a ampliação da cobertura territorial, com a chegada a cinco novos municípios.
Está prevista ainda a integração de quatro usinas de biometano à rede da concessionária. O biometano — combustível 100% renovável — terá papel central na estratégia de descarbonização do Estado.
Outro importante resultado esperado é a redução de emissões no Espírito Santo. A ES Gás estima que o uso do gás natural e biometano evitará a emissão de 900 mil toneladas de CO₂ por ano até 2030, contribuindo efetivamente para a transição energética e alinhada ao Plano de Descarbonização do Estado.