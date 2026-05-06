Troca no comando: engenheiro assume a presidência da ES Gás

A ES Gás, responsável pela distribuição de gás natural em mais de dez municípios do Espírito Santo, anunciou a mudança no comando da empresa. Com a saída de Fábio Bertollo, que estava na presidência desde 2023, quem assume o cargo é o engenheiro Raphael Pereira, que atuava como diretor técnico-comercial.





Engenheiro de Produção, com pós-graduação em Óleo & Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Raphael tem mais de 20 anos de experiência na indústria de gás natural. Ao longo de sua trajetória, consolidou uma atuação sólida e transversal nas áreas de operações, engenharia, vendas e desenvolvimento de novos negócios, com histórico consistente na formação e liderança de equipes de alta performance.





O executivo possui ampla experiência técnica e comercial nos segmentos de distribuição e transporte de gás, além de forte atuação em soluções de energia renovável, com ênfase em biogás, biometano (GNR) e hidrogênio de baixo carbono — temas estratégicos para o futuro do setor e para o posicionamento da companhia.





Fábio Bertollo deixa o cargo para liderar os negócios de gás do Grupo Energisa e da Norgás. A Energisa assumiu a ES Gás em 2023 após vencer leilão na B3.