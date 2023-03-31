Operação da ES Gás, distribuidora de gás natural no ES Crédito: ES Gás/Divulgação

A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) foi vendida nesta sexta-feira (31) por R$ 1,423 bilhão. A vencedora do leilão de privatização foi a empresa mineira Energisa S.A. O ágio foi de 7,28%, que representa o valor de R$ 96,5 milhões a mais do que o valor inicial previsto no leilão, cujo lance mínimo era R$ 1,326 bilhão.

Duas empresas disputaram a aquisição da estatal na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Quem disputou com a Energisa foi a GR RJ 010 Empreendimentos e Participações. O leilão foi disputado. Além das propostas iniciais, foram 27 lances ao longo do leilão, sendo 14 da Energisa e 13 da concorrente.

A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável por fazer a modelagem da privatização, com valor de mercado de R$ 1,326 bilhão. O governo do Espírito Santo e a Vibra (antiga BR Distribuidora) são sócios da ES Gás, com 51% e 49% das ações com direito a voto, respectivamente. Com o leilão, todas as ações serão da Energisa.

Ao longo do último mês, período do roadshow (quando a ES Gás foi apresentada ao mercado), pelo menos quatro empresas se mostraram interessadas e procuraram formalmente os acionistas. Mas, ao final do prazo, foram duas propostas oficiais.

Your browser does not support the audio element. Privatização da ES Gás Energisa vence leilão com lance de R$ 1,42 bilhão

O governador Renato Casagrande considerou o resultado positivo do leilão e avaliou que o preço de venda demonstra o valor efetivo e capacidade da empresa. “Cabe reafirmar que manteremos uma agência reguladora estável equilibrada e naturalmente cumprindo todas as regras do regulamento e do que está ajustado em termo de legislação”.

Com a aquisição, a Energisa, que tem forte atuação no setor de energia, vai entrar também no ramo de gás natural. Segundo Ricardo Botelho, CEO do grupo, com a expertise da companhia em distribuição de energia somado ao potencial da ES Gás, será possível impulsionar o mercado do gás no Espírito Santo e no país.

“Queremos ser protagonistas da transformação energética e contribuindo para um mundo mais sustentável. A entrada no mercado de gás natural é uma alavanca para a materialização desse propósito”, afirmou Botelho.

ES Gás foi privatizada em leilão na Bolsa de Valores nesta sexta-feira (31) Crédito: Caue Diniz/B3

A ES Gás é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado. Ela atende 70 mil consumidores, entre residenciais e empresariais, em 13 municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.

Com a privatização da companhia, a expectativa é que a rede de gás encanado chegue a mais cidades nos próximos anos, atendendo 50% a mais de clientes.

Conheça o Grupo Energisa

Há 118 anos no mercado, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. São 20 milhões de pessoas atendidas em 862 municípios de todas as regiões do país, e mais de 15 mil colaboradores pelo país. O foco da empresa é na distribuição e transmissão de energia.

A Energisa controla distribuidoras em 11 estados do Brasil: Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo, Rondônia e Acre.