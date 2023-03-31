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Vendida

Privatização da ES Gás: Energisa vence leilão com lance de R$ 1,42 bilhão

Com ágio de 7,28%, o grupo mineiro foi o comprador da estatal responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 mar 2023 às 15:15
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Operação da ES Gás, distribuidora de gás natural no ES Crédito: ES Gás/Divulgação
A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) foi vendida nesta sexta-feira (31) por R$ 1,423 bilhão. A vencedora do leilão de privatização foi a empresa mineira Energisa S.A. O ágio foi de 7,28%, que representa o valor de R$ 96,5 milhões a mais do que o valor inicial previsto no leilão, cujo lance mínimo era R$ 1,326 bilhão.
Duas empresas disputaram a aquisição da estatal na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Quem disputou com a Energisa foi a GR RJ 010 Empreendimentos e Participações. O leilão foi disputado. Além das propostas iniciais, foram 27 lances ao longo do leilão, sendo 14 da Energisa e 13 da concorrente.
A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável por fazer a modelagem da privatização, com valor de mercado de R$ 1,326 bilhão. O governo do Espírito Santo e a Vibra (antiga BR Distribuidora) são sócios da ES Gás, com 51% e 49% das ações com direito a voto, respectivamente. Com o leilão, todas as ações serão da Energisa.
Ao longo do último mês, período do roadshow (quando a ES Gás foi apresentada ao mercado), pelo menos quatro empresas se mostraram interessadas e procuraram formalmente os acionistas. Mas, ao final do prazo, foram duas propostas oficiais.
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O governador Renato Casagrande considerou o resultado positivo do leilão e avaliou que o preço de venda demonstra o valor efetivo e capacidade da empresa. “Cabe reafirmar que manteremos uma agência reguladora estável equilibrada e naturalmente cumprindo todas as regras do regulamento e do que está ajustado em termo de legislação”.
Com a aquisição, a Energisa, que tem forte atuação no setor de energia, vai entrar também no ramo de gás natural. Segundo Ricardo Botelho, CEO do grupo, com a expertise da companhia em distribuição de energia somado ao potencial da ES Gás, será possível impulsionar o mercado do gás no Espírito Santo e no país.
“Queremos ser protagonistas da transformação energética e contribuindo para um mundo mais sustentável. A entrada no mercado de gás natural é uma alavanca para a materialização desse propósito”, afirmou Botelho.
ES Gás foi privatizada em leilão na Bolsa de Valores
ES Gás foi privatizada em leilão na Bolsa de Valores nesta sexta-feira (31) Crédito: Caue Diniz/B3
A ES Gás é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Estado. Ela atende 70 mil consumidores, entre residenciais e empresariais, em 13 municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Sooretama.
Com a privatização da companhia, a expectativa é que a rede de gás encanado chegue a mais cidades nos próximos anos, atendendo 50% a mais de clientes.

Conheça o Grupo Energisa

Há 118 anos no mercado, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. São 20 milhões de pessoas atendidas em 862 municípios de todas as regiões do país, e mais de 15 mil colaboradores pelo país. O foco da empresa é na distribuição e transmissão de energia.
A Energisa controla distribuidoras em 11 estados do Brasil: Paraíba, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo, Rondônia e Acre.
Além disso, o grupo atua com geração de energia renovável, com novas soluções energéticas - através da marca (re)energisa -, com geração distribuída por fonte renovável, com comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia.

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