Reajuste de tarifa: ES Gás fecha acordo com Petrobras e elimina risco de R$ 540 milhões

O problema era a insegurança jurídica, já que os preços estavam sendo mantido por um instrumento juridicamente frágil. Pelas contas da Petrobras, algo perto de R$ 540 milhões deixaram de entrar nos cofres da empresa durante o ano de 2022, período em que a liminar vigorou.

Nos últimos meses, foram intensificados as negociações, ainda mais diante a iminente venda da ES Gás, prevista para acontecer entre março e abril. O acordo, fechado com a chancela do Judiciário, será publicado nesta quarta-feira (1º): reajuste de 20% a partir desta quarta-feira, sem retroagir. Para o consumidor final, o aumento será de pouco mais de 3%.