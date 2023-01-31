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Investimento

Grupo Santa Maria faz aquisições e mergulha no mercado de energia solar

De olho na transição energética,  companhia do Noroeste do Espírito Santo fez os investimentos no final do ano passado e agora pretende ampliar seus negócios

Públicado em 

31 jan 2023 às 17:45
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Branded Luz e Força Santa Maria
Sede do Grupo Santa Maria, em Colatina  Crédito: Luz e Força Santa Maria/Divulgação
Prestes a completar 77 anos, o Grupo Santa Maria, dono da Luz e Força Santa Maria - responsável pela distribuição de energia elétrica para 11 municípios do Noroeste do Estado -, fez um importante movimento no final do ano passado. A companhia comprou 51% das ações das empresas Suno e Engelsun, marcando a entrada do grupo em um mercado que só faz crescer no Brasil e no mundo: a energia solar fotovoltaica.
A Suno é uma empresa especializada em importação e distribuição de equipamentos fotovoltaicos, uma referência em produtos de qualidade e atuação em todo território nacional. Possui longa parceria comercial com a Canadian Solar, empresa fabricante de equipamentos fotovoltaicos de referência no mercado brasileiro e uma das maiores produtoras de módulos fotovoltaicos do mundo. A Engelsun, por sua vez, é uma empresa de desenvolvimento de projetos, focada em grandes usinas de GD (geração distribuída) e GC (geração centralizada).
Ou seja, com as duas aquisições o Grupo Santa Maria coloca um pé no mercado de equipamentos (que cresce muito forte entre os micro e pequenos geradores) e também nos projetos maiores. A intenção é ganhar tempo dentro de um segmento que cresce muito rápido. Os valores envolvidos não foram divulgados.
Assim, o Grupo Santa Maria, que já possui presença no mercado de distribuição, geração, comercialização e serviços de energia, adiciona ao seu portfólio a atuação no segmento de energia solar.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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