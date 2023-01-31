Grupo Santa Maria faz aquisições e mergulha no mercado de energia solar

Sede do Grupo Santa Maria, em Colatina Crédito: Luz e Força Santa Maria/Divulgação

Prestes a completar 77 anos, o Grupo Santa Maria, dono da Luz e Força Santa Maria - responsável pela distribuição de energia elétrica para 11 municípios do Noroeste do Estado -, fez um importante movimento no final do ano passado. A companhia comprou 51% das ações das empresas Suno e Engelsun, marcando a entrada do grupo em um mercado que só faz crescer no Brasil e no mundo: a energia solar fotovoltaica.

A Suno é uma empresa especializada em importação e distribuição de equipamentos fotovoltaicos, uma referência em produtos de qualidade e atuação em todo território nacional. Possui longa parceria comercial com a Canadian Solar, empresa fabricante de equipamentos fotovoltaicos de referência no mercado brasileiro e uma das maiores produtoras de módulos fotovoltaicos do mundo. A Engelsun, por sua vez, é uma empresa de desenvolvimento de projetos, focada em grandes usinas de GD (geração distribuída) e GC (geração centralizada).

Ou seja, com as duas aquisições o Grupo Santa Maria coloca um pé no mercado de equipamentos (que cresce muito forte entre os micro e pequenos geradores) e também nos projetos maiores. A intenção é ganhar tempo dentro de um segmento que cresce muito rápido. Os valores envolvidos não foram divulgados.