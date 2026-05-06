Motocicleta Souo 2000 da GWM é cruiser de luxo equipada com motor de oito cilindros

Expandindo sua atuação além dos carros, a GWM apresentou no Salão da China 2026 a Souo S2000, uma motocicleta cruiser de luxo equipada com motor de oito cilindros opostos de 2.000 cm3 – configuração inédita em uma moto de produção em série.
A Souo S2000 gera 154 cavalos de potência e 19,3 kgfm de torque, com velocidade máxima estimada em 210 km/h. A moto da GWM tem painel digital de 12,3 polegadas, sistema de som, freios Brembo, sensores de estacionamento e controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e pesa em torno de 460 quilos, com alto nível de acabamento.
Usando a cabeça
O Brasil é um dos maiores mercados de motocicletas do mundo. Com 2.197.851 unidades vendidas em 2025 e projeção de mais 2,3 milhões de emplacamentos em 2026, feita pela Fenabrave, o país coloca a cada ano milhões de novos pilotos nas ruas.
Para cada um deles, uma escolha é determinante antes mesmo de a chave ser girada: o capacete, único equipamento capaz de fazer a diferença entre um acidente e uma tragédia. Estudos da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) indicam que o uso correto do capacete reduz o risco de morte em até 40% e o de lesão grave, em até 70%.
Entre os critérios mais importantes na escolha do capacete estão: tipo (integral, aberto, modular ou para trilhas), material da calota (ABS termoplástico, policarbonato ou fibra de carbono/vidro), sistema de ventilação, qualidade da viseira e conforto interno com espumas removíveis e laváveis.
Em termos de marca, o capacete ASX é um dos modelos mais procurados por pilotos urbanos e viajantes que buscam equilíbrio entre proteção, design e custo-benefício, com viseira com tratamento UV, sistema de ventilação frontal e traseiro e forro removível.
Meio século sobre duas rodas
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) foi homenageada em sessão solene realizada no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, em Brasília, em reconhecimento aos seus 50 anos de atuação em prol do desenvolvimento da indústria de duas rodas no Brasil.
Ao longo de sua trajetória, a associação tem desempenhado papel estratégico no fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM) e na promoção do crescimento econômico nacional, contribuindo para a geração de empregos, o aumento da capacidade produtiva e o avanço da competitividade do setor.
A homenagem do Legislativo reforça o compromisso da Abraciclo com um modelo de desenvolvimento que alia eficiência industrial à sustentabilidade. “Nossa indústria é a prova concreta de que é possível conciliar desenvolvimento industrial, geração de empregos, inovação e sustentabilidade. Atualmente, formamos o maior polo de produção do setor fora do eixo asiático”, destacoua Marcos Bento, presidente da Abraciclo.