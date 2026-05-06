Motocicleta Souo 2000 da GWM é cruiser de luxo equipada com motor de oito cilindros

Para cada um deles, uma escolha é determinante antes mesmo de a chave ser girada: o capacete, único equipamento capaz de fazer a diferença entre um acidente e uma tragédia. Estudos da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) indicam que o uso correto do capacete reduz o risco de morte em até 40% e o de lesão grave, em até 70%.