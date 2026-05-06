O potencial do parque logístico do Sul do ES em um número

Entre as alavancas fundamentais do ParkLog Sul, estão dois portos: Ubu e Central. O terminal da Samarco, em Anchieta, em operação desde 1977, é focado em minério de ferro e pelotas. O objetivo é torná-lo multipropósito. O Central, que teve as obras iniciadas em Presidente Kennedy, pretende se transformar em um enorme hub portuário e industrial. A capacidade futura de movimentar cargas dos dois, juntos, é o grande trunfo do projeto: pode chegar a 266 milhões de toneladas por ano, 43% acima das 186,4 milhões de toneladas movimentadas por Santos, de longe o maior porto do Brasil, em 2025.



Um hub logístico deste tamanho é uma injeção de eficiência na veia, capaz de atrair empreendimentos dos mais diversos setores da economia. Ainda mais em tempos de reforma tributária. A aposta é justamente essa. Além de muito bem localizado no globo (bem no meio do Atlântico Sul, o que é estratégico quando estamos considerando um parque portuário e industrial que visa ter escala continental), o polo está a 1,2 mil km de 70% do PIB brasileiro.



"O que se quer aqui é eficiência, ganho de escala e força para fazer as coisas caminharem. Uma boa logística atrai investimentos. Veja, por exemplo, o caso da GWM. Decidiram por Aracruz porque estarão a pouquíssimos metros do Porto da Imetame. Vão fabricar no Espírito Santo e distribuir, por navios, para o Brasil, América Latina e até Europa", explicou o governador Ricardo Ferraço.



O ParkLog Sul nasce como uma espécie de planejamento estratégico para a região Sul do Espírito Santo. A ideia é organizar as alavancas "naturais" (portos, petróleo, mineração, projetos de energia limpa, recursos dos royalties e etc) para empurrar a economia local. Além de organizar as alavancas, o objetivo é atacar as dificuldades, caso, por exemplo, da ligação ferroviária.



ParkLog Sul e ParkLog ES (na região de Aracruz) são instituições com digitais dos setores público e privado. Vão trabalhar em paralelo, cada uma com a sua agenda (os desafios e oportunidades têm suas diferenças), mas o objetivo final é transformar o Estado em um hub logístico e industrial eficiente, que tenha lugar no jogo (que é de gente grande).