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Coluna Abdo Filho

O potencial do parque logístico do Sul do ES em um número

Um hub logístico deste tamanho é injeção de eficiência na veia, capaz de atrair empreendimentos dos mais diversos setores da economia atrás de competitividade

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 02:30

Públicado em 

06 mai 2026 às 02:30
Abdo Filho

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Abdo Filho

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy
Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Porto Central/Divulgação

Entre as alavancas fundamentais do ParkLog Sul, estão dois portos: Ubu e Central. O terminal da Samarco, em Anchieta, em operação desde 1977, é focado em minério de ferro e pelotas. O objetivo é torná-lo multipropósito. O Central, que teve as obras iniciadas em Presidente Kennedy, pretende se transformar em um enorme hub portuário e industrial. A capacidade futura de movimentar cargas dos dois, juntos, é o grande trunfo do projeto: pode chegar a 266 milhões de toneladas por ano, 43% acima das 186,4 milhões de toneladas movimentadas por Santos, de longe o maior porto do Brasil, em 2025.  

Um hub logístico deste tamanho é uma injeção de eficiência na veia, capaz de atrair empreendimentos dos mais diversos setores da economia. Ainda mais em tempos de reforma tributária. A aposta é justamente essa. Além de muito bem localizado no globo (bem no meio do Atlântico Sul, o que é estratégico quando estamos considerando um parque portuário e industrial que visa ter escala continental), o polo está a 1,2 mil km de 70% do PIB brasileiro.

"O que se quer aqui é eficiência, ganho de escala e força para fazer as coisas caminharem. Uma boa logística atrai investimentos. Veja, por exemplo, o caso da GWM. Decidiram por Aracruz porque estarão a pouquíssimos metros do Porto da Imetame. Vão fabricar no Espírito Santo e distribuir, por navios, para o Brasil, América Latina e até Europa", explicou o governador Ricardo Ferraço.

O ParkLog Sul nasce como uma espécie de planejamento estratégico para a região Sul do Espírito Santo. A ideia é organizar as alavancas "naturais" (portos, petróleo, mineração, projetos de energia limpa, recursos dos royalties e etc) para empurrar a economia local. Além de organizar as alavancas, o objetivo é atacar as dificuldades, caso, por exemplo, da ligação ferroviária.

ParkLog Sul e ParkLog ES (na região de Aracruz) são instituições com digitais dos setores público e privado. Vão trabalhar em paralelo, cada uma com a sua agenda (os desafios e oportunidades têm suas diferenças), mas o objetivo final é transformar o Estado em um hub logístico e industrial eficiente, que tenha lugar no jogo (que é de gente grande).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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