Fundo aprova investimento de mais de R$ 2 bi no Porto Central

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do ES. Crédito: Divulgação/Porto Central

O Fundo da Marinha Mercante aprovou um repasse de R$ 2,18 bilhões ao Porto Central, um gigantesco complexo portuário e industrial que está começando a sair do papel em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo. O recurso, que virá a juros bastante competitivos, é o que faltava para que as obras acelerem. A expectativa é de que as primeiras operações de transbordo de petróleo sejam feitas no primeiro trimestre de 2028. Administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o fundo tem por objetivo injetar recursos em projetos portuários e de desenvolvimento da indústria naval brasileira.

O Porto Central é um dos maiores projetos de infraestrutura do país. Só a primeira fase, focada no transbordo e exportação de petróleo, vai consumir algo perto de R$ 3 bilhões. A ideia é que o início das operações catapulte os demais negócios e os investimentos previstos para o complexo logístico e industrial, que ocupará uma área de 2 mil hectares ou 20 milhões de metros quadrados (para efeito de comparação, Vitória tem 93 milhões de metros quadrados) e terá uma profundidade de 25 metros, portanto, poderá receber os maiores navios do mundo sem qualquer restrição. Hoje, nenhum porto brasileiro tem essa capacidade.

A ideia dos proprietários (TPK Logística, controlada pela Organização Polimix) é transformar o Porto Central em um hub logístico continental, ou seja, receber os maiores navios do mundo em Presidente Kennedy e distribuir a carga por toda a América do Sul, com navios menores (que entram nos portos disponíveis), a partir do extremo Sul capixaba. Haverá terminais especializados em grãos, minério, fertilizantes, petróleo e contêineres. Haverá área, por exemplo, para a instalação de estruturas gigantes de armazenamento de petróleo, que poderiam se transformar nos famosos estoques reguladores, em falta no Brasil tão relevantes em tempos de guerra...

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Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do ES. Crédito: Divulgação/Porto Central

Diante do enorme equipamento logístico, a expectativa é de atrair indústrias para o entorno. Já há um memorando de entendimento assinado com a M.A.R.S. (Modern American Recycling Services), empresa norte-americana especializada no descomissionamento de navios e a instalação de uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação), uma área industrial de livre comércio, também está prevista no projeto.

Iniciado no final da primeira década dos anos 2000, o projeto do Porto Central tem força para abrir uma nova (e necessária) fronteira de desenvolvimento para o Sul do Espírito Santo.

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