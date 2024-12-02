Porto Central tem força para mudar a realidade econômica do Sul do ES

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Divulgação

O complexo tocado pela TPK Logística, que tem a Organização Polimix como maior acionista, se coloca como um porto de classe internacional, que ambiciona ser um hub logístico e industrial para a América Latina. Com calado de até 25 metros, o porto poderá receber os maiores navios do mundo. "São 2 mil hectares (20 milhões de m²) de área própria e, ao final do projeto, serão 180 milhões de m³ em dragagens e 54 berços multipropósito. Não há nada parecido no Brasil", disse Jessica Chan, gerente comercial do Porto Central.

O pontapé do projeto será dado com movimentação de petróleo cru (o produto virá das plataformas para o Porto Central e de lá será exportado), mas a ideia, mais uma ótima notícia para o Sul capixaba, é ir muito além da movimentação de cargas. O masterplan prevê uma área industrial, um hub de energia verde (principalmente hidrogênio) e uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação).

"Estamos em um local estratégico: de frente para grandes áreas produtoras de óleo e gás e com grande potencial de geração eólica e solar. Os projetos de eólica offshore próximos do Central somam mais de 30 Gigawatts, estamos prontos para suprir essa indústria que ficará no mar, fazer a transformação para hidrogênio verde e exportar para todo o planeta", detalhou Jessica Chan.

O ponto aqui é o seguinte: ao contrário do petróleo, que, no caso do Sul do Espírito Santo, gera muitos royalties e números vistosos de investimentos, mas pouca atividade econômica e empregos locais, já que a indústria está 100% em alto-mar, o complexo industrial e portuário chega com o objetivo de trazer muita atividade para a região, com o enorme potencial para agregação de valor e geração de postos de trabalho.

Atividades previstas para o Porto Central: