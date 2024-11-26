Área reservada para portos de Aracruz terá quase a metade do tamanho de Vitória

Sobre infraestrutura, o acesso ferroviário é o grande calo. Setor produtivo e governo do Estado movimentam-se em Brasília para que, na renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que faz a ligação do Brasil Central com os portos capixabas, investimentos ampliem a eficiência da malha e tragam mais carga para os terminais daqui. "Ferraço foi a Brasília na semana passada e eu estarei lá na quinta-feira. Vamos atrás de melhorar as condições da infraestrutura ferroviária do Espírito Santo, que é a nossa maior fragilidade do momento. Precisamos que a FCA traga mais carga e precisamos de uma solução para o Sul do Estado, o Porto Central está saindo. Com a reforma tributária, o Espírito Santo vai precisar ser muito eficiente no comércio internacional", assinalou o governador Renato Casagrande.