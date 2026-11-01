Homem é encontrado morto à margem de estrada de chão em Cachoeiro

Um homem de 40 anos foi encontrado morto na beira de uma estrada de chão, na localidade de Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (31). Havia sangue na região da cabeça e ao lado do rosto da vítima.





A Polícia Militar foi acionada e informou que no local a guarnição encontrou os pertences da vítima e o carro usado por ela. A perícia foi acionada, mas a causa da morte não foi informada.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no município.





Informações que possam ajudar a investigação da polícia podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.