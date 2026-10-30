Detran-ES divulga suplentes no programa CNH Social na próxima terça (3)

A lista de suplentes no Programa CNH Social 2026 será divulgada às 12h da próxima terça-feira (3).

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os nomes dos selecionados serão divulgados no site do programa (clique aqui). A partir da publicação, os beneficiários já podem realizar a matrícula, que acontece entre os dias 3 e 18 de novembro.





A lista de suplentes vai convocar os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados, que não cumpriram os prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação.





A CNH Social é um programa para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita e, neste ano, cerca de nove mil vagas foram ofertadas.