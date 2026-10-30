Prêmio Marcas de Valor A Gazeta celebra as mais admiradas com festa em Vitória

As marcas mais admiradas pelos capixabas desfilaram pelo tapete vermelho do Theatro Carlos Gomes, nesta quinta-feira (29) na festa de premiação do 17º Marcas de Valor de A Gazeta.





A premiação reconhece as marcas que mais se destacam na percepção dos consumidores capixabas com base numa pesquisa que avalia a relação dos capixabas com empresas de diferentes segmentos e busca identificar atributos ligados à confiança, admiração, proximidade, relevância e conexão.





O evento reuniu representantes de empresas, lideranças, profissionais do mercado publicitário e convidados da Rede Gazeta. Os anfitriões foram o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Bruno Passoni. E os apresentadores da noite foram os jornalistas Will Loyola e Daniela Abreu.





A Orquestra Jônice Tristão, de Afonso, foi a atração musical da noite. Sob a regência do maestro Marcelo Dutra Coutinho, o grupo emocionou a plateia com clássicos da música erudita, MPB e trilhas sonoras de cinema.





O palco escolhido, símbolo da vida cultural da capital e espaço dedicado há décadas à arte, à música e às grandes apresentações, foi super elogiado pelos convidados. Após a premiação, os convidados celebraram os troféus em coquetel ao lado do teatro, com catering do Le Buffet.



A coluna RR representou 4 marcas durante a festa: Shopping Vitória, Óticas Paris, Móveis Cnquista e o Centro Educacional Leonardo da Vinci.





Confira os melhores momentos da festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.