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Renata Rasseli

Prêmio Marcas de Valor A Gazeta celebra as mais admiradas com festa em Vitória

A premiação movimentou o Theatro Carlos Gomes, nesta quinta-feira (29)

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 09:09

Publicado em 

30 out 2026 às 09:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Premiados do 17º Marcas de Valor A Gazeta no Theatro Carlos Gome
Premiados do 17º Marcas de Valor A Gazeta no Theatro Carlos Gomes Mônica Zorzanelli

As marcas mais admiradas pelos capixabas desfilaram pelo tapete vermelho do Theatro Carlos Gomes, nesta quinta-feira (29) na festa de premiação do 17º Marcas de Valor de A Gazeta. 


A premiação reconhece as marcas que mais se destacam na percepção dos consumidores capixabas com base numa pesquisa que avalia a relação dos capixabas com empresas de diferentes segmentos e busca identificar atributos ligados à confiança, admiração, proximidade, relevância e conexão.


O evento reuniu representantes de empresas, lideranças, profissionais do mercado publicitário e convidados da Rede Gazeta. Os anfitriões foram o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Bruno Passoni. E os apresentadores da noite foram os jornalistas Will Loyola e Daniela Abreu. 


A Orquestra Jônice Tristão, de Afonso, foi a atração musical da noite. Sob a regência do maestro Marcelo Dutra Coutinho, o grupo emocionou a plateia com clássicos da  música erudita, MPB e trilhas sonoras de cinema.


O palco escolhido, símbolo da vida cultural da capital e espaço dedicado há décadas à arte, à música e às grandes apresentações, foi super elogiado pelos convidados. Após a premiação, os convidados celebraram os troféus em coquetel ao lado do teatro, com catering do Le Buffet. 

A coluna RR representou 4 marcas durante a festa: Shopping Vitória, Óticas Paris, Móveis Cnquista e o Centro Educacional Leonardo da Vinci. 


Confira os melhores momentos da festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Deisy Nespoli, Raquel Nunes, Jeane Ruchdeschel, Leticia Dalvi e Renata Rasseli (Shopping Vitória)
Deisy Nespoli, Raquel Nunes, Jeane Ruchdeschel, Leticia Dalvi e Renata Rasseli (Shopping Vitória) Mônica Zorzanelli
Tomas Baldo e Ana Luiza Azevedo, Getúlio e Denise Azevedo e Renata Rasseli
Tomas Baldo e Ana Luiza Azevedo, Getúlio e Denise Azevedo (Óticas Paris) e Renata Rasseli Mônica Zorzanelli
Mário Broetto, Renata Rasseli e Joelmo Costa
Mário Broetto, Renata Rasseli e Joelmo Costa (Centro Educacional Leonardo da Vinci) Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Joanir Smaçaro e Iara (Móveis Conquista)
Bruno Passoni, Joanir Smaçaro e Iara (Móveis Conquista) Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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