Orquestra de Afonso Cláudio leva música ao Marcas de Valor 2026

A música pode abrir caminhos que vão muito além dos palcos. Em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, o Instituto Cultural das Montanhas utiliza a educação musical como ferramenta de transformação social e oferece aulas gratuitas a crianças, jovens e adultos. Parte desse trabalho estará representada no Marcas de Valor 2026, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos consumidores capixabas.
A cerimônia será realizada na quinta-feira, 29 de outubro, às 19h, no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória. Entre as novidades desta 17ª edição está a apresentação cultural da Orquestra Jônice Tristão, formada a partir do trabalho desenvolvido pelo instituto em Afonso Cláudio.
Sob a regência do maestro e educador Marcelo Dutra Coutinho, o grupo levará ao evento uma formação de câmara com 15 músicos. Com cerca de 12 minutos de duração, a apresentação terá repertório que poderá passear entre a música erudita, clássicos populares brasileiros e trilhas sonoras de cinema.
Fundada em abril de 2025, a Orquestra Jônice Tristão é a primeira formação de cordas friccionadas da história de Afonso Cláudio e da região, segundo o instituto. O grupo leva o nome do empresário Jônice Siqueira Tristão (1930–2021), fundador do Grupo Tristão e entusiasta da música clássica.
A homenagem tem relação com a história da família e com a presença da música na vida do empresário.
Doutor Jônice sempre apreciou a música clássica e incentivou músicos e produtores culturais. Graças a ele a cidade tem biblioteca e um teatro de ótima qualidade. A mãe dele tocava violino na janela de casa e encantava a população. Nada mais justo do que criar uma orquestra em sua homenagem
Marcelo Dutra Coutinho, fundador e presidente do Instituto Cultural das Montanhas
Criado em 2022, o Instituto Cultural das Montanhas atende 600 alunos ativos em atividades gratuitas de música, canto coral e esporte. A organização também oferece suporte para reduzir barreiras de acesso, com transporte, alimentação, empréstimo de instrumentos e acompanhamento psicossocial.
Na Orquestra Jônice Tristão, cerca de 60 alunos têm aulas gratuitas de violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. As atividades são abertas a partir dos seis anos, sem limite máximo de idade, e os instrumentos podem ser emprestados para que os estudantes pratiquem em casa.
O impacto desse trabalho também aparece nas oportunidades de apresentação fora da cidade. Em setembro, os jovens músicos se apresentaram no Conecta Sicoob Sul Serrano, no Parque do China, em Domingos Martins, e no Grupo Tristão.
Ver meninos e meninas de Afonso Cláudio, muitos vindos de comunidades rurais, tocando com segurança diante de lideranças empresariais e comunitárias é a tradução mais concreta da nossa missão. A música transforma quem toca e transforma quem ouve
Marcelo Dutra Coutinho, regente
Além da orquestra, o instituto mantém projetos como os Corais das Montanhas, a Musicalização Agrícola, a Orquestra de Viola e atividades esportivas, incluindo jiu-jítsu, kickboxing, vôlei e basquete. A instituição também desenvolve iniciativas em parceria com organizações como o Ifes, campus Vitória.
Realizado pela Rede Gazeta, o Marcas de Valor chega à 17ª edição em 2026. A premiação reconhece empresas e marcas que conquistaram a admiração dos consumidores capixabas, a partir de uma pesquisa que avalia a relação do público com organizações de diferentes segmentos.
Entre os atributos considerados estão confiança, admiração, proximidade, relevância e conexão. Os dados da edição deste ano foram apresentados ao mercado em setembro, enquanto a cerimônia marca o momento de levar os resultados ao palco.
A escolha do Theatro Carlos Gomes também dialoga com a proposta desta edição. Segundo a organização, a ideia é aproximar o reconhecimento das marcas da valorização da cultura e da identidade do Espírito Santo, reunindo o patrimônio cultural capixaba e empresas que conquistaram a confiança do público.
O evento é exclusivo para convidados e deve reunir cerca de 250 pessoas, entre empresários, lideranças, profissionais do mercado e representantes da Rede Gazeta. A programação começa com uma recepção, com comes e bebes, antes de os convidados seguirem para o teatro, onde ocorre a apresentação cultural e, na sequência, a entrega dos reconhecimentos. A cerimônia será conduzida por Will Loyola e Daniela Abreu.