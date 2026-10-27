Orquestra de Afonso Cláudio leva música ao Marcas de Valor 2026

A música pode abrir caminhos que vão muito além dos palcos. Em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, o Instituto Cultural das Montanhas utiliza a educação musical como ferramenta de transformação social e oferece aulas gratuitas a crianças, jovens e adultos. Parte desse trabalho estará representada no Marcas de Valor 2026, premiação da Rede Gazeta que reconhece as marcas mais admiradas pelos consumidores capixabas.





A cerimônia será realizada na quinta-feira, 29 de outubro, às 19h, no Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória. Entre as novidades desta 17ª edição está a apresentação cultural da Orquestra Jônice Tristão, formada a partir do trabalho desenvolvido pelo instituto em Afonso Cláudio.





Sob a regência do maestro e educador Marcelo Dutra Coutinho, o grupo levará ao evento uma formação de câmara com 15 músicos. Com cerca de 12 minutos de duração, a apresentação terá repertório que poderá passear entre a música erudita, clássicos populares brasileiros e trilhas sonoras de cinema.