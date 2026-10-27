Capixaba conquista tricampeonato mineiro de Turismo 1.4 Pro

O capixaba Éder Melhorim conquistou o tricampeonato mineiro da categoria Turismo 1.4 Pro no último fim de semana, no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais. O piloto foi o destaque da etapa de encerramento da temporada 2026 e garantiu o título de forma antecipada, após vencer duas baterias na sexta-feira e confirmar a conquista antes das provas de sábado.





Mesmo precisando apenas de um quinto lugar para assegurar o campeonato, Melhorim mostrou ritmo forte desde os treinos. Na tomada de tempo, na sexta-feira, o capixaba registrou a volta mais rápida e garantiu a pole position para a primeira bateria, apesar de ainda estar se adaptando a um carro novo.





Na abertura da programação, o piloto largou bem, venceu a prova e também marcou a volta mais rápida. Na segunda bateria, com o grid invertido entre os seis primeiros, Melhorim partiu da sexta posição e avançou até terminar em segundo lugar, logo atrás de Welber França, conhecido como Bebé. O resultado garantiu os pontos necessários para confirmar o tricampeonato, anunciado pela sonorização do autódromo.





"Eu já saí do carro perguntando sobre a soma dos pontos, quando ouvimos na sonorização que eu já tinha garantido o título da temporada 26 e era o Tricampeão Mineiro. Daí a equipe enlouqueceu. Foi muita vibração. Foi emocionante", comemorou o piloto.



