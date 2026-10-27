Capixaba conquista tricampeonato mineiro de Turismo 1.4 Pro

O capixaba Éder Melhorim conquistou o tricampeonato mineiro da categoria Turismo 1.4 Pro no último fim de semana, no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais. O piloto foi o destaque da etapa de encerramento da temporada 2026 e garantiu o título de forma antecipada, após vencer duas baterias na sexta-feira e confirmar a conquista antes das provas de sábado.
Mesmo precisando apenas de um quinto lugar para assegurar o campeonato, Melhorim mostrou ritmo forte desde os treinos. Na tomada de tempo, na sexta-feira, o capixaba registrou a volta mais rápida e garantiu a pole position para a primeira bateria, apesar de ainda estar se adaptando a um carro novo.
Na abertura da programação, o piloto largou bem, venceu a prova e também marcou a volta mais rápida. Na segunda bateria, com o grid invertido entre os seis primeiros, Melhorim partiu da sexta posição e avançou até terminar em segundo lugar, logo atrás de Welber França, conhecido como Bebé. O resultado garantiu os pontos necessários para confirmar o tricampeonato, anunciado pela sonorização do autódromo.
"Eu já saí do carro perguntando sobre a soma dos pontos, quando ouvimos na sonorização que eu já tinha garantido o título da temporada 26 e era o Tricampeão Mineiro. Daí a equipe enlouqueceu. Foi muita vibração. Foi emocionante", comemorou o piloto.
Com o título assegurado, Melhorim voltou à pista no sábado para as duas últimas baterias. Na terceira prova do fim de semana, o capixaba foi atingido por um adversário na primeira curva e caiu para a 18ª posição após sair da pista. Ele conseguiu retornar à disputa, recuperou posições ao longo da corrida e ultrapassou o líder na última volta para conquistar mais uma vitória.
Na bateria de encerramento, o piloto voltou a largar bem e precisou de menos de uma volta para assumir a liderança. Com o triunfo, fechou a etapa com três vitórias e um segundo lugar, além da pole position e das voltas mais rápidas nas provas, segundo o próprio competidor.
"Foi fantástico! Fui P1 em três baterias e P2 em outra. Fiz a pole e a volta mais rápida em todas elas. É para não esquecer! Agradeço o empenho da equipe e a vibração positiva da minha família e amigos que sempre torceram por mim", afirmou o tricampeão.
Além dos títulos no automobilismo, Melhorim tem passagens por competições de kart e provas de velocidade na terra. O capixaba já projeta a temporada de 2027 e ainda terá um compromisso em dezembro: a disputa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, ao lado dos também capixabas Anaylson Liliu e Victor Leão.