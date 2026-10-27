Mutirão de emprego na Serra oferece mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (28)

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (28) um mutirão de emprego com mais de 1.000 vagas. A ação acontece no Terminal de Laranjeiras, das 8h30 às 12h30, com a participação de sete empresas e atendimento do Sine Móvel.





No local, os candidatos poderão fazer o cadastro, receber encaminhamentos para processos seletivos e conversar diretamente com representantes das empresas contratantes.





O objetivo da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) é aproximar os trabalhadores dos postos disponíveis e facilitar o acesso aos serviços de empregabilidade oferecidos pelo município.