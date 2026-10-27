Mutirão de emprego na Serra oferece mais de 1.000 vagas nesta quarta-feira (28)

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (28) um mutirão de emprego com mais de 1.000 vagas. A ação acontece no Terminal de Laranjeiras, das 8h30 às 12h30, com a participação de sete empresas e atendimento do Sine Móvel.
No local, os candidatos poderão fazer o cadastro, receber encaminhamentos para processos seletivos e conversar diretamente com representantes das empresas contratantes.
O objetivo da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) é aproximar os trabalhadores dos postos disponíveis e facilitar o acesso aos serviços de empregabilidade oferecidos pelo município.
As oportunidades são Há oportunidades para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Entre as funções ofertadas estão auxiliar de logística, balconista, fiel de depósito, operador de caixa, motorista carreteiro e repositor de mercadorias. Há vagas destinadas ao público em geral e para pessoas com deficiência (PCD).
Para conferir a lista completa dos postos de trabalho, acesse o Portal Mais Emprego.
Além do encaminhamento profissional, os candidatos receberão orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, informações sobre o seguro-desemprego e atendimento para tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas.
POs interessados precisam apresentar um documento de identificação com foto. A prefeitura informa que todos os serviços prestados durante a ação são gratuitos.
O prefeito da Serra, Weverson Meireles, destaca que o compromisso do município é aproximar cada vez mais os trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado:
“Com o mutirão de emprego, levamos os serviços do Sine Móvel para mais perto da população e facilitamos o contato direto entre candidatos e empresas que estão contratando. Queremos ampliar o acesso ao trabalho e contribuir para que mais pessoas conquistem sua independência financeira e novas perspectivas para suas famílias”, afirma.
Feirão do Emprego: Mutirão de Emprego Outubro Rosa
Data: 28 de outubro (quarta-feira)
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Terminal de Laranjeiras, na Serra
Atendimento: gratuito
Documentos: documento de identificação com foto. Currículo recomendado, mas não obrigatório.
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