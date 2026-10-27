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Black Friday e Natal

Americanas, C&A e Centauro abrem vagas temporárias de emprego no ES

Maior oferta de vagas são destinas a quem tem o nível médio e mais de 18 anos; veja como se inscrever

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 10:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2026 às 10:09
Lojas Americanas reforça equipe no último trimestre do ano
Lojas Americanas reforça equipe no último trimestre do ano Divulgação

Três grandes redes do varejo — Americanas, Centauro e C&A — estão com vagas temporárias de emprego abertas para reforçar suas equipes durante a Black Friday e as festas de fim de ano. As oportunidades estão distribuídas por todo o país, incluindo o Espírito Santo, e oferecem possibilidade de efetivação para profissionais com bom desempenho.

Americanas

No Espírito Santo, a Americanas oferece 71 postos temporários para a operação das lojas físicas, com vagas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari e Colatina. Em todo o país, a rede disponibiliza mais de 3 mil chances.


Para participar do processo seletivo, é necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. Não é exigida experiência prévia.


De acordo com a empresa, o reforço da equipe visa atender ao maior fluxo de consumidores do período e garantir uma jornada de compra ágil, fluida e completa. O vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas, Flávio Lopes, destaca que a data é estratégica para o setor:


Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de novembro pela página de carreiras da empresa.

Centauro

A Centauro está com mais de 600 vagas abertas pelo Brasil para o período de Natal, nos cargos de assistente de loja e vendedor.


Os interessados precisam ter ensino médio completo, boa comunicação, afinidade com o esporte e foco no atendimento ao cliente. A empresa informou que não exige experiência para o cargo de assistente de loja; já para a vaga de vendedor, a vivência anterior em vendas e atendimento é desejável.


As posições temporárias oferecem vale-refeição e vale-transporte. As inscrições seguem abertas até 22 de novembro pelo site de carreiras da Centauro, com início das atividades previsto para 1º de dezembro.

C&A

A C&A conta com mais de 3 mil vagas abertas para atuação em lojas de todo o país durante o período de Black Friday, Natal e Ano Novo. As contratações chegam para reforçar a operação no trimestre de maior movimento do ano e acompanhar o crescimento da rede.


As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Não é necessária experiência prévia, mas a marca busca profissionais comunicativos e alinhados aos seus valores.


Os interessados podem realizar o cadastro diretamente na página de carreiras da C&A.

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