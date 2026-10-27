Americanas, C&A e Centauro abrem vagas temporárias de emprego no ES

No Espírito Santo, a Americanas oferece 71 postos temporários para a operação das lojas físicas, com vagas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari e Colatina. Em todo o país, a rede disponibiliza mais de 3 mil chances.





Para participar do processo seletivo, é necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. Não é exigida experiência prévia.





De acordo com a empresa, o reforço da equipe visa atender ao maior fluxo de consumidores do período e garantir uma jornada de compra ágil, fluida e completa. O vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas, Flávio Lopes, destaca que a data é estratégica para o setor:





Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de novembro pela página de carreiras da empresa.