Americanas, C&A e Centauro abrem vagas temporárias de emprego no ES

Três grandes redes do varejo — Americanas, Centauro e C&A — estão com vagas temporárias de emprego abertas para reforçar suas equipes durante a Black Friday e as festas de fim de ano. As oportunidades estão distribuídas por todo o país, incluindo o Espírito Santo, e oferecem possibilidade de efetivação para profissionais com bom desempenho.
No Espírito Santo, a Americanas oferece 71 postos temporários para a operação das lojas físicas, com vagas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari e Colatina. Em todo o país, a rede disponibiliza mais de 3 mil chances.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. Não é exigida experiência prévia.
De acordo com a empresa, o reforço da equipe visa atender ao maior fluxo de consumidores do período e garantir uma jornada de compra ágil, fluida e completa. O vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas, Flávio Lopes, destaca que a data é estratégica para o setor:
Os candidatos podem se inscrever até o dia 9 de novembro pela página de carreiras da empresa.
A Centauro está com mais de 600 vagas abertas pelo Brasil para o período de Natal, nos cargos de assistente de loja e vendedor.
Os interessados precisam ter ensino médio completo, boa comunicação, afinidade com o esporte e foco no atendimento ao cliente. A empresa informou que não exige experiência para o cargo de assistente de loja; já para a vaga de vendedor, a vivência anterior em vendas e atendimento é desejável.
As posições temporárias oferecem vale-refeição e vale-transporte. As inscrições seguem abertas até 22 de novembro pelo site de carreiras da Centauro, com início das atividades previsto para 1º de dezembro.
A C&A conta com mais de 3 mil vagas abertas para atuação em lojas de todo o país durante o período de Black Friday, Natal e Ano Novo. As contratações chegam para reforçar a operação no trimestre de maior movimento do ano e acompanhar o crescimento da rede.
As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. Não é necessária experiência prévia, mas a marca busca profissionais comunicativos e alinhados aos seus valores.
Os interessados podem realizar o cadastro diretamente na página de carreiras da C&A.
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