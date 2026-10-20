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Fim de ano

Comércio e serviços devem abrir 5 mil vagas temporárias no ES

As contratações estão associadas principalmente ao período em que há um aumento de demanda por trabalhadores, especialmente nas atividades de vendas, atendimento e apoio operacional

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 14:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 out 2026 às 14:32
Polo de Moda da Glória
Polo de Moda da Glória Fernando Madeira

A Black Friday, o Natal e a temporada de verão devem abrir aproximadamente 5 mil vagas de trabalho no Espírito Santo, conforme estimativas divulgadas por representantes do setor empresarial.


As contratações estão associadas, principalmente, ao aumento da demanda por trabalhadores nesse período, especialmente em atividades de vendas, atendimento e apoio operacional.


No entanto, cabe ressaltar que o quantitativo é uma estimativa e que a efetivação desses postos de trabalho dependerá do desempenho das vendas e das necessidades de cada empresa.

As oportunidades são para cargos como vendedor, caixa, estoquista, costureira e auxiliar de carga e descarga. Algumas contratações já começaram, e os interessados podem verificar os detalhes dos modelos de contratação mais abaixo.


A previsão é de que, somente no comércio de Vila Velha, sejam abertas mais de mil vagas — sendo 300 delas destinadas ao Polo de Modas da Glória. A informação é da diretora da Uniglória e presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha (Sincomércio), Glenda Amaral.


“As expectativas para o fim de ano estão altas. Há milhares de vagas temporárias abertas e muitas delas podem se tornar efetivas, caso o profissional apresente um bom desempenho”, ressalta.

Para se destacar e buscar a efetivação nos estabelecimentos, Glenda orienta que é fundamental gostar de trabalhar com o público, prestar um bom atendimento, ter vontade de aprender, possuir conhecimentos básicos de informática e saber realizar atendimento on-line, principalmente por redes sociais e WhatsApp.


Na Praia do Canto, em Vitória, a estimativa é de que sejam abertas entre 100 e 120 vagas, conforme destacou o presidente da Associação Comercial e Empresarial do bairro, César Saad. Segundo ele, as contratações devem começar em novembro.


“Para se destacar, é necessário ter assiduidade, responsabilidade, organização e facilidade para realizar vendas on-line”, afirma.

As contratações de temporários também já começaram nos shoppings da Grande Vitória, que devem abrir ao menos 1.250 postos de trabalho no total.


No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e no Shopping Moxuara, em Cariacica, haverá ao menos 400 oportunidades em cada um. Já no Shopping Montserrat, a expectativa é de cerca de 150 vagas temporárias.


O Shopping Vitória prevê a abertura de, no mínimo, 300 vagas temporárias de emprego para este fim de ano, das quais 115 já estão abertas nesta semana. Há também oportunidades no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, embora o quantitativo ainda não tenha sido divulgado.

Veja como se candidatar

  • Polo Moda Glória

  • Vagas: 300

  • Cargos: chances para vendedor, atendente ao público (presencial e digital), operador de caixa, estoquista, costureira, auxiliar de carga e descarga, assistente de marketing e estagiários (Marketing, Redes Sociais, Administração, Logística e Comercial).

  • Como participar da seleção: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

  • Polos Comerciais de Vila Velha

  • Vagas:1.000

  • Cargos: vendedor, atendente ao público (presencial e digital), operador de caixa, estoquista, gerente de loja, assistente de vendas, auxiliar de logística, motorista, assistente de marketing, auxiliar administrativo e estagiários (Marketing, Redes Sociais, Administração, Logística, TI, RH e Comercial).

  • Como participar da seleção: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

  • Lojas Colcholândia

  • Vagas: 20

  • Cargos: vendedor, atendente ao público (presencial e digital), motorista, auxiliar de carga e descarga, assistente de marketing, assistente de e-commerce, auxiliar de limpeza e estagiários (Marketing, Redes Sociais, Administração, Logística, TI, RH e Comercial)

  • Como participar da seleção: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].

  • Associação Comercial da Praia do Canto

  • Vagas: entre 100 e 120

  • Cargos: vendedor, caixa, estoquista, entre outros postos.

  • Como participar da seleção: os interessados podem entrar em contato pelo Instagram da associação

  • Shopping Mestre Álvaro

  • Vagas: 400

  • Cargos: oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, entre outros. 

  • Como participar da seleção: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e as informações de contato para envio dos currículos no site

  • Shopping Moxuara

  • Vagas: 400

  • Cargos: Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. 

  • Como participar da seleção: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos no site.

  • Shopping Montserrat

  • Vagas: 150

  • Cargos: as vagas são para os cargos de vendedores, caixas, estoquistas, entre outros. 

  • Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e encontrar as informações de contato para envio dos currículos, no site .

  • Shopping Praia da Costa

  • Vagas: não foi informado

  • Cargos: há oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência. 

  • Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos, no site.

  • Shopping Vitória

  • Vagas: 300, considerando as oportunidades disponibilizadas pelas lojas para reforçar as equipes durante o período de maior movimento.

  • Cargos: oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência. 

  • Como participar da seleção: as oportunidades ficam disponíveis no Mural de Vagas do Shopping Vitória.

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