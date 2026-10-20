Comércio e serviços devem abrir 5 mil vagas temporárias no ES

A Black Friday, o Natal e a temporada de verão devem abrir aproximadamente 5 mil vagas de trabalho no Espírito Santo, conforme estimativas divulgadas por representantes do setor empresarial.





As contratações estão associadas, principalmente, ao aumento da demanda por trabalhadores nesse período, especialmente em atividades de vendas, atendimento e apoio operacional.





No entanto, cabe ressaltar que o quantitativo é uma estimativa e que a efetivação desses postos de trabalho dependerá do desempenho das vendas e das necessidades de cada empresa.