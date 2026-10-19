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Oportunidades

ES tem mais de 5.520 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

Há postos para auxiliar de obras, recepcionista, embalador, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de compras, entre outras chances

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 09:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2026 às 09:59
Oportunidade para costureira no Sine
Oportunidade para costureira no Sine Magnific

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.528 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. 


As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A  agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.


Vagas: 1.275, sendo 337 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de obras, recepcionista, embalador, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de compras, entre outras chances.  Veja as vagas. 

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h


Vagas: 961.  Há oportunidades para ajudante de britador, ajudante de serralheiro, analista de recursos humanos, auxiliar de expedição, balconista de açougue, costureira, montador de andaimes, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. https://setades.es.gov.br/vagas-de-empregos

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do  Boulevard Shopping, das 8h às 17h. 


Vagas: 588. Há oportunidades para auxiliar de armazenamento, auxiliar técnico de engenharia, cozinheiro de hospital, empregado doméstico arrumador, fiscal de caixa, mecânico de manutenção de máquinas, pintor de obras, pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas 

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.


Vagas: 1.216. Há oportunidades para agente de vendas de serviço, ajudante de obras, atendente de lojas, carpinteiro, cozinheiro de restaurante, dedetizador, frentista, guarda-vidas, monitor de recreação, entre outras chances. Veja as vagas.  

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. 


Vagas: 277. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, analista de exportação e importação, auxiliar de limpeza, balconista, garçom, motorista de caminhão, operador de carrinho, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.  

SINE DE GUARAPARI

Como se candidatar:  os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h. 


Vagas: 30. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, atendente de balcão (quiosque), auxiliar técnico de mecânica, polidor de pedras, operador de máquina fixa, cuidador de idosos, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.


Vagas: 19. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, montador de estruturas metálicas, ajudante de estruturas metálicas, motorista entregador, recepcionista, bombeiro, vendedor, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.


Vagas: 122. Há oportunidades para acabador de pedra, analista de planejamento, agente de portaria, carpinteiro de obras, costureiro, fiscal de loja, operador de ponte, secretária, técnico analista de materiais, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 80.  Há oportunidades para analista de manutenção, atendente balconista, carregador de caminhão, embalador, operador de caixa, operador de retroescavadeira, técnico analista de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 260. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assessor de cliente, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico de infraestrutura, carpinteiro, montador de andaimes, montador especializado, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.


Vagas: 133. Há oportunidades para auxiliar de logística, eletricista, mecânico de refrigeração, serralheiro, trabalhador rural, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista



Vagas: 190. Há oportunidades para agente funerário, analista comercial de negócios florestais pcd, almoxarife, camareira, costureira, eletricista automotivo, instalador de esquadrias, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.


Vagas: 68.  Há oportunidades para artífice de manutenção, camareira de hotel, coletor de resinas, marteleiro, operador de máquina de fio, polidor de granito, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas. 

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro. 


Vagas: 45. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, desenhista copista, encarregado de manutenção, estoquista, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.


Vagas: 264. Há oportunidades para alinhador veicular, assistente administrativo, atendente de balcão de café, auxiliar de topógrafo, eletromecânico de manutenção, instalador de equipamento de comunicação, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

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