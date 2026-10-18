Banestes, Iúna e CGU: 39 mil vagas em concursos e seleções

A semana começa com 207 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. São mais de 39 mil vagas para cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.
Os aprovados vão preencher vagas em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.
O destaque da semana é o certame do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de novembro de 2026.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-ES) está com inscrições abertas para um concurso público com 24 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os ganhos chegam a R$ 8.250,00. As inscrições vão até o dia 10 de novembro.
A Prefeitura e a Santa Casa de Iúna, na região do Caparaó, divulgaram processos seletivos para a contratação de profissionais temporários de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os ganhos variam de R$ 1.212,79 (com complementação para atingir o salário mínimo) até R$ 4.784,73. O período de inscrição segue até o dia 6 de novembro.
A Prefeitura de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, tem postos temporários para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ganhos de até R$ 4.081,00. O período de inscrição vai de 29 de outubro a 3 de novembro de 2026.
A Controladoria-Geral da União (CGU) publicou edital de concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de auditor federal de finanças e controle, com exigência de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 20 mil. O prazo para se inscrever segue até 4 de novembro.
A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas até o dia 17 de novembro para o concurso com provimento de 184 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos efetivos de analista legislativo, com salário que pode chegar a R$ 32 mil. O candidato precisa ter nível superior.
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