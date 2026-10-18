Banestes, Iúna e CGU: 39 mil vagas em concursos e seleções

A semana começa com 207 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. São mais de 39 mil vagas para cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.





Os aprovados vão preencher vagas em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





O destaque da semana é o certame do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de novembro de 2026.