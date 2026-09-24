Se eu justificar o voto, posso fazer concurso público? Entenda

Quase 3 milhões de pessoas no Espírito Santo estão aptas a ir às urnas nas Eleições 2026. O voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos, e a ausência no pleito pode trazer algumas consequências para o eleitor. Por isso, muitos têm dúvidas, se, por exemplo, quem justificou o voto pode fazer concurso público. A resposta é sim.





A chefe do cartório da 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Giane Medeiros, explicou que o eleitor pode prestar concurso público e tomar posse, desde que esteja quite com a Justiça Eleitoral. Estar em dia significa que o eleitor cumpriu suas obrigações: ou ele votou, ou ele justificou a sua ausência dentro do prazo legal.





Giane lembra que o impedimento para assumir cargos de concursos públicos surge apenas quando o eleitor não vota nem justifica a ausência. Caso o cidadão falte a três eleições consecutivas sem apresentar justificativa ou pagar as multas devidas, o seu título de eleitor é cancelado.





Nessa situação, o eleitor perde a quitação eleitoral, o que costuma ser um dos itens obrigatórios exigidos nos editais de concursos públicos para a investidura no cargo.