Como saber se uma pesquisa eleitoral é verdadeira

Com a aproximação do dia de votação, a divulgação das pesquisas eleitorais se intensifica em busca de medir a preferência do eleitorado nas Eleições 2026. Mas como saber se os dados apresentados, que costumam ser uma ferramenta para impulsionar as campanhas dos candidatos, são mesmo verdadeiros?





Para ser divulgada, uma pesquisa eleitoral deve estar registrada na Justiça Eleitoral. Se não houver um número de registro, o levantamento não pode ser publicado como tal e pode ser irregular.





"Para ser divulgada, toda pesquisa tem que identificar o número sob o qual foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se um candidato ou eleitor divulgar uma pesquisa que não está registrada, pode levar multa de, no mínimo, R$ 53 mil", explicou o advogado Marcelo Nunes, especialista em Direito Eleitoral.





O eleitor pode conferir também outras informações para atestar a veracidade do levantamento. Nunes lembra que existem algumas informações que precisam obrigatoriamente ser divulgadas junto o levantamento, como:





Período de realização da coleta de dados;

Margem de erro;

Nível de confiança;

Número de entrevistados;

Nome da entidade que realizou a pesquisa e quem a contratou;

Número de registro da pesquisa.





E o próprio eleitor pode conferir se uma pesquisa é verdadeira. Para isso, é preciso entrar no sistema de registros no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para facilitar sua consulta, basta clicar aqui.





Na página, do lado esquerdo, o primeiro ícone é uma lupa indicando "Consultar Pesquisas". Selecione a opção, que levará para uma tela na qual se dever indicar a resposta para pelo menos duas questões: "Eleição" (Eleições Gerais 2026) e "UF" (Estado). Se quiser filtrar mais o resultado, pode incluir a opção "Município", marcando a cidade de onde deseja informações.