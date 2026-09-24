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Flávio Bolsonaro viajou dos EUA ao Brasil em 2025 em jato de Vorcaro, diz revista

Aeronave é a mesma que foi usada por Moraes; presidenciável não comenta o assunto

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 11:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2026 às 11:12
SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, viajou da Flórida para Brasília em janeiro de 2025 em um jato executivo que tinha entre os cotistas uma empresa da qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro era sócio, segundo reportagem da revista "piauí" publicada nesta quarta-feira (23).
De acordo com a revista, trata-se do mesmo avião, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, do qual o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi filmado desembarcando em agosto do mesmo ano, fato revelado pelo jornal O Globo. O senador e a defesa de Vorcaro não responderam à piauí.
Depois que veio a público o vídeo de Moraes deixando a aeronave, Flávio criticou o ministro nas redes sociais. "Moraes é o principal responsável por Lula voltar à cena do crime", escreveu.
Nesta quarta-feira, a campanha de Flávio pediu ao ministro André Mendonça, do STF, que Lula (PT), seu principal adversário na disputa, seja investigado sob suspeita de ter atuado em favor de Vorcaro. A Presidência nega que Lula tenha recebido presentes ou enviado recados ao ex-banqueiro.
Flávio Bolsonaro, senador e candidato a presidente
Flávio Bolsonaro, senador e candidato a presidente Lula Marques/Agência Brasil
A viagem, feita em 19 de janeiro de 2025, véspera da posse de Donald Trump, foi revelada na semana passada por O Globo. O jornal mostrou que a Polícia Federal localizou registros do trajeto entre Fort Lauderdale e Brasília ao investigar fraudes no INSS. Segundo O Globo, Flávio estava com o advogado e empresário Willer Tomaz, investigado no mesmo caso, e o grupo usou uma aeronave operada pela Prime You.
A "piauí" diz ter identificado o jato ao cruzar dados históricos de tráfego aéreo, uma planilha de pousos e decolagens e o Registro Aeronáutico Brasileiro. Segundo a revista, a mulher do senador, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal também estavam a bordo.
A dona formal do avião era a Fraction 024, cujo capital se dividia em três partes iguais. Uma era de Tomaz, e outra, de Laércio Cosentino, fundador da TOTVS. A terceira foi comprada pela Prime You no fim de 2024, antes, portanto, da viagem de Flávio. Vorcaro foi sócio da Prime You de 2021 a setembro de 2025, de acordo com dados da empresa citados pela revista.
A viagem coincidiu com as negociações para que Vorcaro financiasse "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Flávio é investigado formalmente no STF no inquérito sobre o longa, para o qual Vorcaro pagou ao menos R$ 65 milhões, como revelaram o Intercept Brasil e a "piauí".
O cronograma do financiamento previa um primeiro repasse de US$ 2 milhões em 20 de janeiro, um dia depois do voo. Naquela data, Flávio cobrou de um intermediário rapidez no retorno do departamento jurídico do investidor. O dinheiro só foi enviado em 13 de fevereiro.
Em nota à revista, Willer Tomaz confirmou ter tido um terço da sociedade dona do jato. Disse que cabia à Prime You administrar o avião e organizar sua agenda de uso. Afirmou também que só em abril deste ano soube que Vorcaro também teria comprado uma cota e que, a partir daí, rompeu o contrato e passou a litigar com a empresa. Disse ainda não conhecer Vorcaro nem ter feito negócios com ele.
Segundo a nota, o advogado oferecia lugares vagos a amigos que iam para o mesmo destino, sem cobrança nem contrapartida. Tomaz não respondeu se Flávio e a família estavam no voo a seu convite.

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