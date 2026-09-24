Flávio Bolsonaro viajou dos EUA ao Brasil em 2025 em jato de Vorcaro, diz revista

Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, viajou da Flórida para Brasília em janeiro de 2025 em um jato executivo que tinha entre os cotistas uma empresa da qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro era sócio, segundo reportagem da revista "piauí" publicada nesta quarta-feira (23). SÃO PAULO - O senador(PL), candidato à Presidência, viajou da Flórida para Brasília em janeiro de 2025 em um jato executivo que tinha entre os cotistas uma empresa da qual o ex-banqueiroera sócio, segundo reportagem da revista "piauí" publicada nesta quarta-feira (23).

ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi filmado desembarcando em agosto do mesmo ano, fato revelado pelo jornal O Globo. O senador e a defesa de Vorcaro não responderam à piauí. De acordo com a revista, trata-se do mesmo avião, um Legacy 650 de prefixo PP-NLR, do qual oem agosto do mesmo ano, fato revelado pelo jornal O Globo. O senador e a defesa de Vorcaro não responderam à piauí.

Depois que veio a público o vídeo de Moraes deixando a aeronave, Flávio criticou o ministro nas redes sociais. "Moraes é o principal responsável por Lula voltar à cena do crime", escreveu.

Lula (PT), seu principal adversário na disputa, seja investigado sob suspeita de ter atuado em favor de Vorcaro. A Presidência nega que Lula tenha recebido presentes ou enviado recados ao ex-banqueiro. Nesta quarta-feira, a campanha de Flávio pediu ao ministro André Mendonça, do STF, que(PT), seu principal adversário na disputa, seja investigado sob suspeita de ter atuado em favor de Vorcaro. A Presidência nega que Lula tenha recebido presentes ou enviado recados ao ex-banqueiro.

Flávio Bolsonaro, senador e candidato a presidente Lula Marques/Agência Brasil

fraudes no INSS. Segundo O Globo, Flávio estava com o advogado e empresário Willer Tomaz, investigado no mesmo caso, e o grupo usou uma aeronave operada pela Prime You. A viagem, feita em 19 de janeiro de 2025, véspera da posse de Donald Trump, foi revelada na semana passada por O Globo. O jornal mostrou que a Polícia Federal localizou registros do trajeto entre Fort Lauderdale e Brasília ao investigarfraudes no INSS. Segundo O Globo,, e o grupo usou uma aeronave operada pela Prime You.

A "piauí" diz ter identificado o jato ao cruzar dados históricos de tráfego aéreo, uma planilha de pousos e decolagens e o Registro Aeronáutico Brasileiro. Segundo a revista, a mulher do senador, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal também estavam a bordo.

A dona formal do avião era a Fraction 024, cujo capital se dividia em três partes iguais. Uma era de Tomaz, e outra, de Laércio Cosentino, fundador da TOTVS. A terceira foi comprada pela Prime You no fim de 2024, antes, portanto, da viagem de Flávio. Vorcaro foi sócio da Prime You de 2021 a setembro de 2025, de acordo com dados da empresa citados pela revista.

Jair Bolsonaro, pai do senador. Flávio é investigado formalmente no STF no inquérito sobre o longa, para o qual Vorcaro pagou ao menos R$ 65 milhões, como revelaram o Intercept Brasil e a "piauí". A viagem coincidiu com as negociações para que Vorcaro financiasse "Dark Horse", filme sobre o ex-presidente, pai do senador. Flávio é investigado formalmente no STF no, como revelaram o Intercept Brasil e a "piauí".

O cronograma do financiamento previa um primeiro repasse de US$ 2 milhões em 20 de janeiro, um dia depois do voo. Naquela data, Flávio cobrou de um intermediário rapidez no retorno do departamento jurídico do investidor. O dinheiro só foi enviado em 13 de fevereiro.

Em nota à revista, Willer Tomaz confirmou ter tido um terço da sociedade dona do jato. Disse que cabia à Prime You administrar o avião e organizar sua agenda de uso. Afirmou também que só em abril deste ano soube que Vorcaro também teria comprado uma cota e que, a partir daí, rompeu o contrato e passou a litigar com a empresa. Disse ainda não conhecer Vorcaro nem ter feito negócios com ele.