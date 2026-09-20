Vídeo registra Alexandre de Moraes saindo de avião de Vorcaro

Alexandre de Moraes e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, aparecem em vídeo desembarcando de um avião de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em agosto de 2025. BRASÍLIA - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)e sua mulher, Viviane Barci de Moraes, aparecem em vídeo desembarcando de um avião de, dono do Banco Master, em agosto de 2025.

A gravação foi revelada pelo jornal O Globo neste domingo (20). As imagens captadas pelo canal de Youtube AVTV (Aviation TV) mostram o casal saindo de um dos aviões do ex-banqueiro no dia 22 de agosto de 2025. A informação de que o ministro e a advogada voaram em aviões de Vorcaro havia sido revelada em março deste ano pela Folha. As imagens captadas pelo canal de Youtube AVTV (Aviation TV) mostram o casal saindo de um dos aviões do ex-banqueiro no dia 22 de agosto de 2025. A informação de que o ministro e a advogada voaram em aviões de Vorcaro havia sido revelada em março deste ano pela Folha.

Alexandre de Moraes e Viviane Barci, esposa do ministro, saindo de jatinho ligado a Daniel Vorcaro Reprodução /GloboNews

Documentos mostraram que os dois voaram em jatos executivos de empresas de Vorcaro ou ligadas a ele, entre maio e outubro de 2025.

A reportagem procurou o escritório de Viviane Barci de Moraes, que confirmou a ida de Moraes em viagem ao lado de Viviane.

"Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos, Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)", diz o escritório.

Em abril, após a revelação do caso, Moraes afirmou, por meio de nota, nunca ter viajado em aeronave de Vorcaro. A Folha voltou a procurar o ministro neste domingo, por meio da assessoria do STF, e a informação era de que não haveria nova manifestação até o momento.

"As ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O Ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece", diz a nota de abril.

Leia a íntegra da nova nota de Barci de Moraes:

"O escritório Barci de Moraes informa que contrata serviços de táxi aéreo de diferentes empresas, entre elas a Prime Aviation, cujos serviços foram utilizados em determinadas ocasiões.

Em nenhum dos voos realizados em aeronaves da Prime Aviation com integrantes do escritório esteve presente Daniel Vorcaro ou qualquer outra pessoa alheia ao escritório. Em determinados voos, Viviane Barci de Moraes foi acompanhada por seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A contratação dos serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. A escolha das aeronaves utilizadas cabe às próprias empresas de aviação civil contratadas, neste caso, a Prime Aviation.