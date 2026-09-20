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197 editais

Conselhos do ES, Vitória e Funai: 19 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 37 mil

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 16:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2026 às 16:06
Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória Carlos Alberto Silva

Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, reunindo mais de 19 mil vagas efetivas e temporárias. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.


As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


O Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF17/ES) lançou edital de concurso público com duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para advogado, analista administrativo e contador, com salário de R$ 5.500. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de outubro.

Também estão abertas as inscrições para o certame do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), com uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000, além de benefícios. O prazo de inscrição segue até o dia 5 de outubro de 2026. 


Seguem até o dia 27 de setembro as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Vitória, destinado à contratação de 335 professores em designação temporária para atuarem na educação básica. Os salários variam de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.


Em Ibiraçu, no Espírito Santo, a prefeitura abriu seleção para a contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade. São dez vagas com ganhos que chegam a R$ 5.490,00. O atendimento presencial aos candidatos ocorre de 23 a 30 de setembro.

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato. As inscrições ficam abertas de 21 de setembro a 7 de outubro.


Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana capixaba, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições podem ser feitas das 16h do dia 14 de setembro até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.


A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou um edital de processo seletivo simplificado para preencher vagas e formar cadastro de reserva de especialistas temporários em Proteção Territorial, com atuação em Brasília e exigência de nível superior. É possível se inscrever até 25 de setembro. A remuneração é de R$ 7.647,20, para carga horária de 40 horas semanais.

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