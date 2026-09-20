Conselhos do ES, Vitória e Funai: 19 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, reunindo mais de 19 mil vagas efetivas e temporárias. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





O Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF17/ES) lançou edital de concurso público com duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para advogado, analista administrativo e contador, com salário de R$ 5.500. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de outubro.