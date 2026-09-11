Prefeitura de Vitória abre seleção para professores temporários

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários de Educação Básica. Ao todo, sao dois editais, que somam 310 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.
No documento 021/2026, são 25 postos para a área de Educação Especial, sendo 15 vagas para professor bilíngue e 10 para atendimento a alunos com deficiência visual.
Já o edital 022/2026, a oferta é de 285 chances para outras disciplinas, como Educação Artística, Educação Física, Informática, Física e Matemática,
A remuneração varia de acordo com a carga horária e a titulação do candidato. Quem atuar em jornada de 25 horas semanais terá ganhos entre R$ 3.281,63 e R$ 4.169,55. Para a jornada de 44 horas, o salário vai de R$ 5.775,68 a R$ 7.338,21.
As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 16 de setembro até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 60,00.
Membros de família de baixa renda, com hipossuficiência econômica e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 16 e 17 de setembro.
O processo seletivo contará com prova objetiva, que será aplicada no dia 18 de outubro, com duração de três horas para a resolução das questões. A seleção terá ainda exame prático, procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros, comprovação de vínculo étnico/comunitário (indígenas) e perícia médica (PcD).
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