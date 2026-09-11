Prefeitura de Vitória abre seleção para professores temporários

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários de Educação Básica. Ao todo, sao dois editais, que somam 310 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

No documento 021/2026, são 25 postos para a área de Educação Especial, sendo 15 vagas para professor bilíngue e 10 para atendimento a alunos com deficiência visual.





Já o edital 022/2026, a oferta é de 285 chances para outras disciplinas, como Educação Artística, Educação Física, Informática, Física e Matemática,