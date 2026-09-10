ES tem 10 seleções e concursos abertos com salário de mais de R$ 6 mil

Pelo menos 10 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 6 mil mensais.





A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para o quadro de servidores efetivos em cadastro de reserva. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. O candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 14 de setembro de 2026 até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.





Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o processo seletivo tem como objetivo contratar professores para atuação em escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. O salário é de R$ 5.857,00 para jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas de 11 a 21 de setembro.