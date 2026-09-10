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Oportunidades

ES tem 10 seleções e concursos abertos com salário de mais de R$ 6 mil

Há chances para condutor socorrista, guarda municipal, advogado, técnico ambiental, professor, cuidador escolar, entre outros postos

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 10:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 set 2026 às 10:15
Sede da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá Divulgação / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Pelo menos 10 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 6 mil mensais.


A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para o quadro de servidores efetivos em cadastro de reserva. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. O candidato precisa ter ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 14 de setembro de 2026 até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.


Em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, o processo seletivo tem como objetivo contratar professores para atuação em escolas de tempo integral da rede municipal de ensino. O salário é de R$ 5.857,00 para jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas de 11 a 21 de setembro.

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 30 vagas para o cargo de advogado, sendo uma para preenchimento imediato e 29 para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.000,00, além de outros benefícios. As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro.


A Comissão Permanente de Processos Seletivos do Samu 192/ES, da Provedoria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Estado do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para o cargo de condutor socorrista, com exigência de ensino médio completo. A carga horária é de 180 horas mensais, em regime de plantão de 12 horas diurnas ou noturnas, na escala 12x36. A remuneração é de R$ 2.655,67, acrescida de ticket de R$ 30,00 por plantão e adicional de insalubridade. O prazo segue até 13 de setembro de 2026.

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba (Consórcio Caparaó), localizado em Divino de São Lourenço, abriu seleção destinada à formação de cadastro de reserva para profissionais de nível médio/técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.100,00. O atendimento aos candidatos ocorre até 15 de setembro.

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