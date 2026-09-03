Tribunal de Justiça do ES deve abrir concurso na área de tecnologia

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deve abrir, em breve, um novo concurso público voltado para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. O anúncio foi feito na última quarta-feira (2) pela presidente do órgão, a desembargadora Janete Vargas Simões. A autorização oficial deve ser publicada nos próximos dias.





Os candidatos deverão ter nível superior. O certame contará com oportunidades para os cargos de analista de segurança da informação e analista de sistemas, contemplando especialidades como Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial e Governança de TI.





Há ainda a possibilidade de o certame oferecer chances para outros cargos e especialidades do setor, que serão definidos durante a etapa de planejamento, conforme as necessidades do Tribunal.