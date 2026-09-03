Tribunal de Justiça do ES deve abrir concurso na área de tecnologia

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deve abrir, em breve, um novo concurso público voltado para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. O anúncio foi feito na última quarta-feira (2) pela presidente do órgão, a desembargadora Janete Vargas Simões. A autorização oficial deve ser publicada nos próximos dias.
Os candidatos deverão ter nível superior. O certame contará com oportunidades para os cargos de analista de segurança da informação e analista de sistemas, contemplando especialidades como Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial e Governança de TI.
Há ainda a possibilidade de o certame oferecer chances para outros cargos e especialidades do setor, que serão definidos durante a etapa de planejamento, conforme as necessidades do Tribunal.
Segundo nota divulgada pelo órgão, as próximas etapas vão definir detalhes como o quantitativo de vagas, os requisitos para cada função, a banca organizadora, o cronograma de provas e a publicação do edital.
O concurso visa fortalecer a área de TI, considerada estratégica para o funcionamento dos serviços judiciais e administrativos, além de impulsionar a transformação digital do Poder Judiciário capixaba.
Atualmente, o órgão conta com um processo seletivo em andamento para a contratação temporária de profissionais de tecnologia, visando suprir as demandas imediatas enquanto são executados os trâmites do novo concurso. A remuneração para esses postos é de R$ 10.798 para uma carga horária de 40 horas semanais.
O último concurso do TJES foi realizado em 2023, sob organização do Cebraspe, oferecendo 128 vagas para cargos efetivos. Na época, os salários eram de R$ 6.713 para jornadas de 30 horas semanais. O certame registrou mais de 19 mil candidatos inscritos.
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