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Tribunal de Justiça do ES deve abrir concurso na área de tecnologia

Autorização deve ser assinada nos próximos dias pela presidente do órgão, a desembargadora Janete Vargas Simões

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 11:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2026 às 11:54
Sede do Tribunal de Justiça, em Vitória Divulgação

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) deve abrir, em breve, um novo concurso público voltado para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. O anúncio foi feito na última quarta-feira (2) pela presidente do órgão, a desembargadora Janete Vargas Simões. A autorização oficial deve ser publicada nos próximos dias.  


Os candidatos deverão ter nível superior. O certame contará com oportunidades para os cargos de analista de segurança da informação e analista de sistemas, contemplando especialidades como Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial e Governança de TI. 


Há ainda a possibilidade de o certame oferecer chances para outros cargos e especialidades do setor, que serão definidos durante a etapa de planejamento, conforme as necessidades do Tribunal.

Segundo nota divulgada pelo órgão, as próximas etapas vão definir detalhes como o quantitativo de vagas, os requisitos para cada função, a banca organizadora, o cronograma de provas e a publicação do edital.


O concurso visa fortalecer a área de TI, considerada estratégica para o funcionamento dos serviços judiciais e administrativos, além de impulsionar a transformação digital do Poder Judiciário capixaba.


Atualmente, o órgão conta com um processo seletivo em andamento para a contratação temporária de profissionais de tecnologia, visando suprir as demandas imediatas enquanto são executados os trâmites do novo concurso. A remuneração para esses postos é de R$ 10.798 para uma carga horária de 40 horas semanais.

O último concurso do TJES foi realizado em 2023, sob organização do Cebraspe, oferecendo 128 vagas para cargos efetivos. Na época, os salários eram de R$ 6.713 para jornadas de 30 horas semanais. O certame registrou mais de 19 mil candidatos inscritos.

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