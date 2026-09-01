Corpo de Bombeiros do ES prepara novo concurso com 100 vagas para soldados

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) vai abrir concurso público com 100 vagas para soldados ainda este ano, além de formação de cadastro de reserva. A corporação já iniciou o processo de escolha da banca organizadora que ficará responsável pelo certame.
Atualmente, o salário inicial é de R$ 5.971,11 após formado. Após a escolha e assinatura do contrato com a organizadora, o próximo passo será a publicação do edital.
A ampliação do efetivo foi autorizada em junho, e a previsão é que a primeira etapa do certame ocorra ainda em 2026.
Detalhes como escolaridade, etapas de seleção, cronograma e requisitos de participação estarão disponíveis no edital.
O último concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado foi realizado em 2022, com a oferta de 120 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. O certame permitiu a convocação de novas turmas ao longo de quatro anos, esgotando todo o cadastro de aprovados, e ainda está dentro do prazo de validade.
Na ocasião, a banca organizadora foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
O edital exibia como requisitos o nível médio de escolaridade, idade entre 18 e 28 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.
Os candidatos participaram de oito etapas:
Exame intelectual e avaliação de títulos
Teste de Aptidão Física (TAF)
Inspeção de saúde
Avaliação psicológica
Exame toxicológico
Investigação social
Entrega de documentos
Curso de formação
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