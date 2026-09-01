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Preparativos

Corpo de Bombeiros do ES prepara novo concurso com 100 vagas para soldados

Salário após a conclusão do curso de formação é de R$ 5.971,11, previsão é de que a primeira etapa do certame ocorra ainda em 2026

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 10:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 set 2026 às 10:22
Corpo de Bombeiros vai ganhar reforço no quadro efetivo
Corpo de Bombeiros vai ganhar reforço no quadro efetivo Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) vai abrir concurso público com 100 vagas para soldados ainda este ano, além de formação de cadastro de reserva. A corporação já iniciou o processo de escolha da banca organizadora que ficará responsável pelo certame. 


Atualmente, o salário inicial é de R$ 5.971,11 após formado.  Após a escolha e assinatura do contrato com a organizadora, o próximo passo será a publicação do edital.

A ampliação do efetivo foi autorizada em junho, e a previsão é que a primeira etapa do certame ocorra ainda em 2026.


Detalhes como escolaridade, etapas de seleção, cronograma e requisitos de participação estarão disponíveis no edital.

O último concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado foi realizado em 2022, com a oferta de 120 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. O certame permitiu a convocação de novas turmas ao longo de quatro anos, esgotando todo o cadastro de aprovados, e ainda está dentro do prazo de validade.


Na ocasião, a banca organizadora foi o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

O edital exibia como requisitos o nível médio de escolaridade, idade entre 18 e 28 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Os candidatos participaram de oito etapas: 

  • Exame intelectual e avaliação de títulos

  • Teste de Aptidão Física (TAF)

  • Inspeção de saúde

  • Avaliação psicológica

  • Exame toxicológico

  • Investigação social

  • Entrega de documentos

  • Curso de formação

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