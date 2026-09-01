Corpo de Bombeiros do ES prepara novo concurso com 100 vagas para soldados

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) vai abrir concurso público com 100 vagas para soldados ainda este ano, além de formação de cadastro de reserva. A corporação já iniciou o processo de escolha da banca organizadora que ficará responsável pelo certame.





Atualmente, o salário inicial é de R$ 5.971,11 após formado. Após a escolha e assinatura do contrato com a organizadora, o próximo passo será a publicação do edital.