Transpetro abre concurso público com 281 vagas e salário de até R$ 15 mil

A Transpetro publicou nesta quarta-feira (12) os editais de abertura de concurso público com 281 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar a R$ 15.034,81.





Os anexos, contendo a tabela de vagas, os conteúdos programáticos e outras informações, devem ser publicados a qualquer momento no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo certame.





A estatal oferece auxílio-refeição/alimentação, plano de saúde (cobertura médica, hospitalar, odontológica e psicológica), previdência complementar, entre outros benefícios. Os contratados terão vínculo celetista.