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Níveis médio e superior

Transpetro abre concurso público com 281 vagas e salário de até R$ 15 mil

Oportunidades estão distribuídas entre os quadros de mar (abrangência nacional) e de terra (com divisão entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul)

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 08:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 ago 2026 às 08:55
Transpetro Reprodução internet

A Transpetro publicou nesta quarta-feira (12) os editais de abertura de concurso público com 281 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar a R$ 15.034,81.


Os anexos, contendo a tabela de vagas, os conteúdos programáticos e outras informações, devem ser publicados a qualquer momento no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo certame.


A estatal oferece auxílio-refeição/alimentação, plano de saúde (cobertura médica, hospitalar, odontológica e psicológica), previdência complementar, entre outros benefícios. Os contratados terão vínculo celetista.

Conforme as regras do concurso, as oportunidades estão distribuídas entre os quadros de mar (abrangência nacional) e de terra (com divisão entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul).


Os editais do quadro de mar contemplam postos para auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro, segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.


Já para o quadro de terra, as carreiras são organizadas em ênfases. Há oportunidades para lotação no Rio de Janeiro, em São Paulo e em estados das regiões Nordeste, Norte e Sul.

Saiba mais sobre o concurso da Transpetro

VAGAS

281 postos. Do total de oportunidades, 40% são reservadas a grupos específicos: 25% para negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

CARGOS

Edital nº 1 – Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)

  • Auxiliar de Saúde (ASA): 3 vagas
  • Condutor Bombeador (CDM/BBD): 3 vagas
  • Condutor Mecânico (CDM/MEC): 3 vagas
  • Cozinheiro (CZA): 12 vagas
  • Eletricista (ELT): 4 vagas
  • Moço de Convés (MOC): 15 vagas
  • Moço de Máquinas (MOM): 45 vagas
  • Taifeiro (TAA): 4 vagas.


Edital nº 2 – Quadro de Mar (Oficiais)

  • Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 51 vagas
  • Segundo Oficial de Náutica (2ON): 40 vagas.


Edital nº 3 – Quadro de Terra (Nível Médio)

  • Administração e Controle
  • Ambiental
  • Contabilidade
  • Dutos e Terminais
  • Enfermagem do Trabalho
  • Faixa de Dutos
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações
  • Manutenção (Elétrica, Eletrônica, Instrumentação e Mecânica)
  • Monitoramento Logístico
  • Naval
  • Projeto, Construção e Montagem – Mecânica
  • Química do Petróleo
  • Segurança
  • Suprimento de Bens e Serviços


Edital nº 4 – Quadro de Terra (Nível Superior)

  • Administração
  • Advocacia
  • Análise Ambiental
  • Análise de Sistemas (Infraestrutura, Processos de Negócios, SAP e Segurança da Informação)
  • Ciência de Dados
  • Comercialização e Logística
  • Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas)
  • Contabilidade
  • Enfermagem do Trabalho
  • Engenharias (Ambiental, Civil, Automação, Produção, Segurança de Processo, Segurança do Trabalho, Telecomunicações, Elétrica, Geotecnia, Mecânica, Naval e Química)
  • Medicina do Trabalho
  • Nutrição
  • Psicologia
  • Química
  • Serviço Social.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

No quadro de Terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já os cargos do quadro de Mar terão abrangência nacional.

INSCRIÇÕES

A partir das 10h desta quarta-feira (12) até as 23h59 do dia 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio. 

TAXA

As taxas de participação variam de R$ 81,50 a R$ 117.

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