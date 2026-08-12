Transpetro abre concurso público com 281 vagas e salário de até R$ 15 mil

A Transpetro publicou nesta quarta-feira (12) os editais de abertura de concurso público com 281 vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. O salário pode chegar a R$ 15.034,81.
Os anexos, contendo a tabela de vagas, os conteúdos programáticos e outras informações, devem ser publicados a qualquer momento no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo certame.
A estatal oferece auxílio-refeição/alimentação, plano de saúde (cobertura médica, hospitalar, odontológica e psicológica), previdência complementar, entre outros benefícios. Os contratados terão vínculo celetista.
Conforme as regras do concurso, as oportunidades estão distribuídas entre os quadros de mar (abrangência nacional) e de terra (com divisão entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul).
Os editais do quadro de mar contemplam postos para auxiliar de saúde, condutor bombeador, condutor mecânico, cozinheiro, eletricista, moço de convés, moço de máquinas, taifeiro, segundo oficial de máquinas e segundo oficial de náutica.
Já para o quadro de terra, as carreiras são organizadas em ênfases. Há oportunidades para lotação no Rio de Janeiro, em São Paulo e em estados das regiões Nordeste, Norte e Sul.
VAGAS
281 postos. Do total de oportunidades, 40% são reservadas a grupos específicos: 25% para negros, 10% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
CARGOS
Edital nº 1 – Quadro de Mar (Suboficiais e Guarnição)
- Auxiliar de Saúde (ASA): 3 vagas
- Condutor Bombeador (CDM/BBD): 3 vagas
- Condutor Mecânico (CDM/MEC): 3 vagas
- Cozinheiro (CZA): 12 vagas
- Eletricista (ELT): 4 vagas
- Moço de Convés (MOC): 15 vagas
- Moço de Máquinas (MOM): 45 vagas
- Taifeiro (TAA): 4 vagas.
Edital nº 2 – Quadro de Mar (Oficiais)
- Segundo Oficial de Máquinas (2OM): 51 vagas
- Segundo Oficial de Náutica (2ON): 40 vagas.
Edital nº 3 – Quadro de Terra (Nível Médio)
- Administração e Controle
- Ambiental
- Contabilidade
- Dutos e Terminais
- Enfermagem do Trabalho
- Faixa de Dutos
- Inspeção de Equipamentos e Instalações
- Manutenção (Elétrica, Eletrônica, Instrumentação e Mecânica)
- Monitoramento Logístico
- Naval
- Projeto, Construção e Montagem – Mecânica
- Química do Petróleo
- Segurança
- Suprimento de Bens e Serviços
Edital nº 4 – Quadro de Terra (Nível Superior)
- Administração
- Advocacia
- Análise Ambiental
- Análise de Sistemas (Infraestrutura, Processos de Negócios, SAP e Segurança da Informação)
- Ciência de Dados
- Comercialização e Logística
- Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas)
- Contabilidade
- Enfermagem do Trabalho
- Engenharias (Ambiental, Civil, Automação, Produção, Segurança de Processo, Segurança do Trabalho, Telecomunicações, Elétrica, Geotecnia, Mecânica, Naval e Química)
- Medicina do Trabalho
- Nutrição
- Psicologia
- Química
- Serviço Social.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
No quadro de Terra, as oportunidades serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já os cargos do quadro de Mar terão abrangência nacional.
INSCRIÇÕES
A partir das 10h desta quarta-feira (12) até as 23h59 do dia 14 de setembro, no site da Fundação Cesgranrio.
TAXA
As taxas de participação variam de R$ 81,50 a R$ 117.
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