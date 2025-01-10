Transpetro fecha acordo com Imetame para nova operação no ES

Porto da Imetame, no Norte do ES Crédito: Divulgação/Imetame

Atuando na logística do setor de óleo e gás, a Transpetro fechou um acordo com o Grupo Imetame para arrendar dois berços de atracação no porto multipropósito que está sendo construído pelo grupo capixaba em Aracruz. Com a assinatura do memorando de entendimento entre as empresas, a ideia da Transpetro é iniciar no Espírito Santo as operações de transbordo de petróleo e derivados entre navios (ship to ship).

A intenção da Transpetro, subsidiária da Petrobras , é realizar operações ship to ship com navios atracados, procedimento considerado inédito pela empresa no Espírito Santo. O objetivo é oferecer ao mercado uma nova alternativa para o escoamento do petróleo da Bacia de Santos, da Bacia de Campos e do Espírito Santo, contribuindo com a otimização das exportações do país.

O acordo envolve terminais portuários com profundidade inicial de 17 metros, chegando a 25 metros em etapa posterior, o que garante infraestrutura para o Espírito Santo receber os maiores e mais modernos navios do mundo.

O gerente executivo de Desenvolvimento de Novos Negócios e Comercialização da Transpetro, Gustavo Rosindo, destacou que o acordo visa contribuir para o crescimento das operações da companhia, que já registrou alta de 8% nas movimentações, de 2023 para 2024. Rosindo ressaltou ainda que a profundidade do porto vai possibilitar receber navios de grande porte, garantindo economia e ajudando o Estado e o país.

“Estamos avaliando essa parceria para expandir as soluções logísticas no Espírito Santo, atendendo às demandas do setor de óleo e gás. O Estado tem localização estratégica, favorecendo rotas de embarcações e fluxo de produtos. A partir da concretização do acordo com a Imetame, poderemos ampliar nosso alcance estratégico, especialmente no Sudeste, próximo às Bacias de Campos e de Santos e ao Espírito Santo”, pontuou Gustavo Rosindo.

A previsão é que as operações se iniciem em 2028, após a realização das obras do terminal de granéis líquidos do porto em Aracruz.

Atualmente, a Transpetro realiza operações ship to ship em 13 localidades do Brasil (Coari, Manaus, Codajás, Novo Remanso, Itacoatiara, São Luís, Mucuripe, Pecém, Suape, Baía de Todos os Santos, Angra dos Reis, São Sebastião e Rio Grande) e respondia por 70% da operação nacional só em 2024. No Norte do Espírito Santo, a Transpetro opera o Terminal de Barra do Riacho.

O acordo entre as empresas passou pelas fases de avaliação técnica do empreendimento e negociação das bases comerciais. As etapas seguintes contemplam a apresentação da solução logística ao mercado e serão conduzidas ao longo dos próximos meses, com expectativa de conclusão até o final do primeiro semestre de 2025.

Porto da Imetame, no Norte do ES Crédito: Divulgação/Imetame

Porto em Aracruz

O Porto da Imetame que está sendo construído em Aracruz , vai ser um Complexo de Terminais Privados, modelado para atender aos mais diversos setores produtivos, incluindo terminais especializados para diferentes tipos de cargas e serviços, como contêineres, granéis sólidos, carga geral e granéis líquidos e gases.

No caso dos granéis líquidos, por onde passam os combustíveis, o projeto em construção conta com dois píeres com estruturas para atracação de navios de grande porte. Essa será a última etapa em construção no empreendimento e a previsão de início de operações nesse segmento é para 2028.

Na primeira fase, a infraestrutura atenderá embarcações da classe Suezmax, com capacidade de 1 milhão de barris e profundidade de 17 metros.

Na segunda fase, o berço estará apto a receber navios VLCC (Very Large Crude Carrier), com capacidade de 2 milhões de barris e profundidade de 25 metros. O empreendimento será vizinho ao Terminal de Barra do Riacho (TABR), operado pela Transpetro.