De volta ao pessimismo da razão e ao otimismo da vontade

No final das contas, quase sempre é uma resultante da dialética vontade & razão. Por exemplo, tenho um velho amigo de “apenas” 64 anos de amizade que interage comigo o pessimismo da razão (ele) com o otimismo da vontade (eu).





O meu amigo dos pampas gaúchos acha que virei casaca para o time do pessimismo da razão.





Não é bem assim.





Andei relendo as premissas do chamado Consenso de Washington. Que conduziu os rumos do capitalismo e gerou o chamado neoliberalismo. Ênfase excessiva na primazia da dimensão econômica. Nem tudo é economia.





Ando agora lendo e estudando o chamado Consenso de Londres. O de Washington é dogmático e unilateral: foco apenas na economia. O de Londres não é dogmático e mostra que o capitalismo tem cada vez mais uma dimensão política e institucional.





A economia anda cada vez mais sob a bússola da política. Inverter essa lógica é mirar em regressão. É obvio. O império dos dogmas é regressivo.





O meu momento de pessimismo vem de uma leitura factual da nossa realidade brasileira.





Vem sobretudo da simples (mas grave) constatação de que nós estamos sendo conduzidos por dois conjuntos de lideranças (Lula/lulismo & Jair Bolsonaro/bolsonarismo) que não apresentam mais projeto de futuro. Fadiga de material e cansaço.





Mas o meu otimismo vem de outro fato simples: uma outra opção está a caminho. Será? Cresce a cosmovisão liberal social. Espirito do tempo em mutação. Vai ser agora em 2026? Talvez.





Acredito em processo societal. A dialética da vida em sociedade.





Andei pelo mundo. Me afastei um pouco das minhas origens capixabas. Voltei às raízes.





A visão da Pasárgada de Manuel Bandeira (“vou me embora para pasárgada”) ficou mais longe do horizonte. No mundo dos impérios e das guerras.





Mesmo assim, é possível viver e conviver em lugares de construção de bem-estar. Com uma longa construção de sociedade. São muitos ainda os exemplos de países onde se vive bem.





São muitos também os exemplos territoriais de cidades ou estados onde se constrói vida melhor e bem-estar. O Espírito Santo é um estado que está dando certo. Uma virada que durou pelo menos 24 anos. Vitória também é uma cidade que está dando certo – um longo caminho de mais de 30 anos.





A dialética da vida em sociedade.





O Brasil também pode dar certo. Depende de nós. Olhar para o futuro.





Com a dialética do pessimismo da razão e do otimismo da vontade.