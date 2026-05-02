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Renata Rasseli

Valquiria Cheim ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

O encontro, organizado pela filha Roberta, reuniu 35 amigas da aniversariante no Major Forest, Praia do Canto

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 03:00

Publicado em 

02 mai 2026 às 03:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Roberta e Valquíria Cheim
Roberta Cheim e a aniversariante Valquíria Cheim: noite de parabéns pra você! Mônica Zorzanelli

Valquíria Cheim ganhou festa de aniversário surpresa, na terça-feira (28), no rooftop do Major Forest Meat, em Vitória. A organização ficou a cargo da filho  Roberta, que convidou 35 amigas da mãe para cantar os parabéns. A DJ Larissa Tantan agitou a pista. Janine Manhães assinou o décor com bolo de Michelix. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli. 

[Pioneiro]

Hospital dos Olhos de Vitória no topo

O Hospital dos Olhos de Vitória (HOV) manteve a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com o selo nível 2 – Acreditado Pleno. A instituição oftalmológica foi a primeira do Espírito Santo a conquistar essa acreditação, em  2022 (Nível 1), 2024  e agora em 2026. A certificação avalia critérios de segurança e exige uma gestão integrada entre as áreas, promovendo melhorias constantes. Durante o processo, foram analisadas evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação em áreas como gestão organizacional, qualidade assistencial, segurança do paciente e integração entre processos. 

 

Para o diretor do HOV, o oftalmologista  Dr. Cesar Ronaldo Filho, a conquista reforça o compromisso com a excelência no atendimento. “Manter a certificação ONA nível 2 é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento demonstra a consistência do nosso trabalho ao longo dos anos e nos impulsiona a seguir avançando, com foco permanente na segurança do paciente e na melhoria contínua dos nossos serviços e atendimento aos pacientes”, destaca.  

Lançamento

Aline Bragatto, Ane Zorzanelli e Jaque Devens
Aline Bragatto, a designer de joias Ane Zorzanelli e Jaque Devens: noite de lançamento de joias na Aleixo Netto, Praia do Canto.  Wanderson Lopes

No Caparaó


Um projeto de pesquisa realizado no Parque Nacional do Caparaó trouxe a descoberta da Ischnocnema rubridactyla, uma rã com dedos de tonalidade avermelhada. O descobrimento foi descrito pelos pesquisadores Thiago Silva Soares, Natalia Soares Campos e Erlan Pirovani Silva, do Instituto Últimos Refúgios; Leonora Pires Costa, da Ufes; e Marina Monjardim, do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), e publicado na revista científica internacional Zootaxa. Os pesquisadores nomearam a espécie de “rãzinha-dos-dedos-vermelhos-do-Caparaó”. “O Parque ainda tem muito a revelar. Isso reforça a necessidade de proteção, políticas públicas e investimentos em conservação e pesquisa na região”, ressalta Thiago.

Queridos de RR

Kaiky Plaster e Ricardo Silveira
Kaiky Plaster e Ricardo Silveira: no happening de Ane Zorzanelli, na Praia do Canto.  Wanderson Lopes

Muay Thai

De volta ao Brasil após uma temporada intensa em Bangkok, na Tailândia, onde atuou pela quarta vez como técnico da seleção brasileira de Muay Thai, Yan Fontoura segue colecionando feitos de destaque na modalidade. Em março, durante o 21º World Muay Thai Championship (WMF), protagonizou um grande momento ao treinar atletas que conquistaram 10 títulos mundiais, além de dois vice-campeões. Com mais de 15 anos de experiência, Yan Fontoura atua como personal e comentarista da TV CBMT e integra a Team Narany Thai, levando adiante o legado do pai, GMG Narany, pioneiro do Muay Thai no Brasil.

Casamento na Pedra Azul

Renata Pinho e Marcelo Audifax
Renata Pinho e Marcelo Audifax oficializaram a união em cerimônia católica na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, nas montanhas capixabas.A recepção aconteceu na Pousada e Cerimonial Itamaraty, em Pedra Azul, onde os convidados acompanharam o pôr do sol em meio ao cenário perfeito da região.  Daniel Ferreira

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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