Valquiria Cheim ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

O Hospital dos Olhos de Vitória (HOV) manteve a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) com o selo nível 2 – Acreditado Pleno. A instituição oftalmológica foi a primeira do Espírito Santo a conquistar essa acreditação, em 2022 (Nível 1), 2024 e agora em 2026. A certificação avalia critérios de segurança e exige uma gestão integrada entre as áreas, promovendo melhorias constantes. Durante o processo, foram analisadas evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação em áreas como gestão organizacional, qualidade assistencial, segurança do paciente e integração entre processos.

Para o diretor do HOV, o oftalmologista Dr. Cesar Ronaldo Filho, a conquista reforça o compromisso com a excelência no atendimento. “Manter a certificação ONA nível 2 é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento demonstra a consistência do nosso trabalho ao longo dos anos e nos impulsiona a seguir avançando, com foco permanente na segurança do paciente e na melhoria contínua dos nossos serviços e atendimento aos pacientes”, destaca.