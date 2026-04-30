Vitória foi palco de encontro nacional de segurança e combate ao crime organizado; veja fotos

Vitória foi palco de um dos principais debates sobre segurança pública no país, nos dias 27 e 28 de abril. O “Brasil Sob Ameaça – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado” reuniu autoridades do sistema de justiça, forças de segurança, gestores públicos, representantes de diversas instituições e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil. Nomes como Rodrigo Pimentel (BOPE), Guilherme Derrite, Deltan Dallagnol, Major Eliandro Claudino, Ivana David e Eliel Teixeira, xerife em Los Angeles (EUA), estiveram presentes no encontro, realizado no Espaço Patrick Ribeiro.
Turismo 1
Dia das Mães e joias
Dorion Soares convida para almoço em homenagem ao Dia das Mães e lançamento de suas novas criações na quarta-feira (06), no restaurante Soeta.
Dia das Mães na Praia do Canto
A Associação Comercial e a Associação de Moradores da Praia do Canto deram início a tradiconal campanha de Dia das Mães do bairro. As vitrines das lojas já receberam frases variadas que se completam entre si com mensagens lindas. E para abrir oficialmente a campanha a Rua Joaquim Lírio terá um trecho fechado neste sábado (02), com palco e mesinhas, das 10h às 14h, para um super show da Banda Soft Rock.
Folha Oliva
Nesta sexta-feira (01º), a chef Sil Closs inaugura seu novo espaço para retirada de produtos da Folha Oliva, dentro da Arena EVO, em Vitória. A marca, que vem conquistando espaço com sua proposta de alimentação funcional, apresenta um cardápio assinado pela chef, com produtos funcionais, sem lactose e sem glúten, pensados para unir nutrição, leveza e sabor. O lançamento marca um novo momento da Folha Oliva, que amplia sua presença na capital com uma experiência prática e alinhada a um estilo de vida mais consciente.
Turismo 2
Proteção digital
Cada vez mais presente no dia a dia, a segurança digital deixou de ser um tema exclusivo das empresas e passou a exigir atenção também no âmbito pessoal. Em tempos de hiperconectividade, atitudes simples como evitar senhas frágeis, redobrar o cuidado em redes públicas e controlar o compartilhamento de informações nas redes sociais fazem toda a diferença para evitar golpes e exposição indevida. À frente da Globalsys, o CEO Thiago Molino chama atenção para a mudança de cenário. “Hoje, cada pessoa é um ponto de entrada potencial para ataques. Dados pessoais têm alto valor no mercado ilegal e podem ser usados de diversas formas, desde golpes financeiros até fraudes mais sofisticadas”, afirma.
A Copa vem aí!
O Sindbares/Abrasel ES convida os empresários do setor de foodservice do Espírito Santo para o Encontro Empresarial, que acontece na próxima terça-feira (05), no Seu Joaquim Bar. A proposta é reunir profissionais de bares e restaurantes em uma noite de troca de experiências, fortalecimento de conexões e conversas sobre o crescimento do setor. De acordo com o presidente da instituição, Rodrigo Vervloet, durante o encontro, também será apresentada uma ação especial voltada à Copa, uma oportunidade estratégica para impulsionar resultados nos estabelecimentos.
Encontro
O empresário Carlos Marianelli, diretor da Compose e presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Espírito Santo (Acomac-ES), é presença confirmada no 8º Encontro dos Comerciantes de Material de Construção do Espírito Santo. Na ocasião, Carlos recebe associados da Região Sudeste no evento que será realizado de 1º a 3 de maio, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.
Na Praia do Canto