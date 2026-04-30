Vitória foi palco de encontro nacional de segurança e combate ao crime organizado; veja fotos

Dia das Mães e joias



Dorion Soares convida para almoço em homenagem ao Dia das Mães e lançamento de suas novas criações na quarta-feira (06), no restaurante Soeta.



Dia das Mães na Praia do Canto





A Associação Comercial e a Associação de Moradores da Praia do Canto deram início a tradiconal campanha de Dia das Mães do bairro. As vitrines das lojas já receberam frases variadas que se completam entre si com mensagens lindas. E para abrir oficialmente a campanha a Rua Joaquim Lírio terá um trecho fechado neste sábado (02), com palco e mesinhas, das 10h às 14h, para um super show da Banda Soft Rock.



Folha Oliva



Nesta sexta-feira (01º), a chef Sil Closs inaugura seu novo espaço para retirada de produtos da Folha Oliva, dentro da Arena EVO, em Vitória. A marca, que vem conquistando espaço com sua proposta de alimentação funcional, apresenta um cardápio assinado pela chef, com produtos funcionais, sem lactose e sem glúten, pensados para unir nutrição, leveza e sabor. O lançamento marca um novo momento da Folha Oliva, que amplia sua presença na capital com uma experiência prática e alinhada a um estilo de vida mais consciente.

