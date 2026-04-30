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Renata Rasseli

Vitória foi palco de encontro nacional de segurança e combate ao crime organizado; veja fotos

O evento movimentou a cidade nos dia 27 e 28 de abril com a presença de especialistas no tema

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 03:32

Publicado em 

30 abr 2026 às 03:32
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rodrigo Pimentel, Thaís, Paula e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos
Rodrigo Pimentel, Thaís, Paula e Carlos Eduardo Ribeiro Lemos Cacá Lima

Vitória foi palco de um dos principais debates sobre segurança pública no país, nos dias 27 e 28 de abril. O “Brasil Sob Ameaça – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado” reuniu autoridades do sistema de justiça, forças de segurança, gestores públicos, representantes de diversas instituições e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil. Nomes como Rodrigo Pimentel (BOPE), Guilherme Derrite, Deltan Dallagnol, Major Eliandro Claudino, Ivana David e Eliel Teixeira, xerife em Los Angeles (EUA), estiveram presentes no encontro, realizado no Espaço Patrick Ribeiro.

Turismo 1 

Fernando Cinelli, Abdo Filho e Pedro Rigo
O Diálogos.Ag desembarcou no evento ES Tour para um painel sobre o potencial do turismo no Espírito Santo, com o tema “Desbloqueando o potencial do turismo capixaba: uma conversa sobre oportunidades, investimentos e estratégias para impulsionar novos negócios e fortalecer o turismo no ES”, nesta terça-feira (28), no Aeroporto de Vitória. Na foto: os painelistas: Fernando Cinelli (presidente da Apex), o colunista de Economia  Abdo Filho e o diretor-superindente do Sebrae Pedro Rigo. Arthur Louzada

Dia das Mães e joias 

Dorion Soares convida para almoço em homenagem ao Dia das Mães e lançamento de suas novas criações na quarta-feira (06), no restaurante Soeta. 

Dia das Mães na Praia do Canto

A Associação Comercial e a Associação de Moradores da Praia do Canto deram início a tradiconal campanha de Dia das Mães do bairro. As vitrines das lojas já receberam frases variadas que se completam entre si com mensagens lindas. E para abrir oficialmente a campanha a Rua Joaquim Lírio terá um trecho fechado neste sábado (02), com palco e mesinhas, das 10h às 14h, para um super show da Banda Soft Rock. 

Folha Oliva

Nesta sexta-feira (01º), a chef Sil Closs inaugura seu novo espaço para retirada de produtos da Folha Oliva, dentro da Arena EVO, em Vitória. A marca, que vem conquistando espaço com sua proposta de alimentação funcional, apresenta um cardápio assinado pela chef, com produtos funcionais, sem lactose e sem glúten, pensados para unir nutrição, leveza e sabor. O lançamento marca um novo momento da Folha Oliva, que amplia sua presença na capital com uma experiência prática e alinhada a um estilo de vida mais consciente.

Turismo 2 

Paulo Erlacher e Ana Paula Erlacher com José Olavo Medice, produtor do Santa Jazz, e Idalberto Moro
Os empresários Paulo Erlacher e Ana Paula Erlacher com José Olavo Medice, produtor do Santa Jazz, e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio, na EStour, salão capixaba do turismo, evento inédito realizado dias atrás em Vitória para posicionar o Espírito Santo como um dos principais destinos turísticos do país. Paulo e Ana Erlacher estão investindo na Amiatta Lodge, um empreendimento de alto padrão no distrito de Aparecidinha, entre Santa Teresa e Santa Leopoldina, com inauguração prevista para fevereiro de 2028. Divulgação

Proteção digital

Cada vez mais presente no dia a dia, a segurança digital deixou de ser um tema exclusivo das empresas e passou a exigir atenção também no âmbito pessoal. Em tempos de hiperconectividade, atitudes simples como evitar senhas frágeis, redobrar o cuidado em redes públicas e controlar o compartilhamento de informações nas redes sociais fazem toda a diferença para evitar golpes e exposição indevida. À frente da Globalsys, o CEO Thiago Molino chama atenção para a mudança de cenário. “Hoje, cada pessoa é um ponto de entrada potencial para ataques. Dados pessoais têm alto valor no mercado ilegal e podem ser usados de diversas formas, desde golpes financeiros até fraudes mais sofisticadas”, afirma.

Em São Paulo

Andréa Perez, Flavia da Veiga e Andréia Roma
A publicitária e empresária Flavia da Veiga ladeada por Andréa Pérez, avaliadora crítica da Coletânea Biblioteca Positiva, e Andréia Roma, CEO da Editora Leader e coordenadora editorial, durante o lançamento do livro “Publicidade Positiva”, em São Paulo.  A publicação propõe um novo olhar sobre o mercado, defendendo o uso da comunicação como ferramenta de impacto social e bem-estar, sem abrir mão dos resultados. Uma leitura que dialoga com os novos tempos e com a transformação na relação entre marcas e consumidores. Divulgação

A Copa vem aí!

O Sindbares/Abrasel ES convida os empresários do setor de foodservice do Espírito Santo para o Encontro Empresarial, que acontece na próxima terça-feira (05), no Seu Joaquim Bar. A proposta é reunir profissionais de bares e restaurantes em uma noite de troca de experiências, fortalecimento de conexões e conversas sobre o crescimento do setor. De acordo com o presidente da instituição, Rodrigo Vervloet, durante o encontro, também será apresentada uma ação especial voltada à Copa, uma oportunidade estratégica para impulsionar resultados nos estabelecimentos.

Encontro

O empresário Carlos Marianelli, diretor da Compose e presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Espírito Santo (Acomac-ES), é presença confirmada no 8º Encontro dos Comerciantes de Material de Construção do Espírito Santo. Na ocasião, Carlos recebe associados da Região Sudeste no evento que será realizado de 1º a 3 de maio, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Na Praia do Canto

Otacílio Pedrinha, Luciano Forrechi e José Marcio Barros
Tomou posse na noite de terça-feira (28) a nova diretoria da Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC), em cerimônia no Hells Bells Bar. Assumiram a presidência da entidade o empresário Otacílio Pedrinha e a vice-presidência a aposentada Margareth Volpini Boa Nova, além dos secretários, tesoureiros, conselheiros e suplentes da associação. Na foto: Otacílio Pedrinha, Luciano Forrechi e José Marcio Barros Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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