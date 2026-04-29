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Renata Rasseli

Diálogos.ag debate os impactos da Reforma Tributária em 2026 na Rede Gazeta; veja fotos

Com o tema “Reforma Tributária em 2026: o que muda oficialmente”, o evento reuniu empresários nesta quarta-feira (29), na sede da Rede Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 14:01

Publicado em 

29 abr 2026 às 14:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bruno Passoni, Abdo Filho, Benício Costa, Café Lindenberg, Felipe Storch e Dr. Helcio Honda
Bruno Passoni, Abdo Filho, Benício Costa, Café Lindenberg, Felipe Storch e Dr. Helcio Honda Levi Mori

O site A Gazeta realizou nesta quarta-feira (29), no CET da Rede Gazeta, mais uma edição do Diálogos.ag, plataforma criada para promover discussões qualificadas sobre temas centrais para a sociedade e para o ambiente de negócios capixaba.


Desta vez, o encontro debateu o  tema “Reforma Tributária em 2026: o que muda oficialmente”. Com uma plateia exclusiva de 80 convidados, formada por lideranças empresariais, representantes institucionais e formadores de opinião, o evento reunirá especialistas de reconhecida atuação para analisar os impactos práticos da nova legislação tributária e os desafios de adaptação para empresas, governos e contribuintes.

Participaram do debate: o Dr. Helcio Honda, diretor jurídico titular da FIESP; Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo;  Felipe Storch, economista, colunista de A Gazeta, comentarista da CBN e professor da Fucape;  Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, como mediador.

Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, promover discussões sobre temas estratégicos para o país e para o Espírito Santo reforça o compromisso da instituição com a informação qualificada e o debate público de alto nível. “O Diálogos.ag coloca em pauta um dos assuntos mais relevantes da agenda econômica brasileira, que é a Reforma Tributária, traduzindo seus impactos para que os capixabas estejam mais preparados para as mudanças que entram em vigor neste ano.” 

Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Levi Mori. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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