Diálogos.ag debate os impactos da Reforma Tributária em 2026 na Rede Gazeta; veja fotos

O site A Gazeta realizou nesta quarta-feira (29), no CET da Rede Gazeta, mais uma edição do Diálogos.ag, plataforma criada para promover discussões qualificadas sobre temas centrais para a sociedade e para o ambiente de negócios capixaba.





Desta vez, o encontro debateu o tema “Reforma Tributária em 2026: o que muda oficialmente”. Com uma plateia exclusiva de 80 convidados, formada por lideranças empresariais, representantes institucionais e formadores de opinião, o evento reunirá especialistas de reconhecida atuação para analisar os impactos práticos da nova legislação tributária e os desafios de adaptação para empresas, governos e contribuintes.



Participaram do debate: o Dr. Helcio Honda, diretor jurídico titular da FIESP; Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo; Felipe Storch, economista, colunista de A Gazeta, comentarista da CBN e professor da Fucape; Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, como mediador.



Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, promover discussões sobre temas estratégicos para o país e para o Espírito Santo reforça o compromisso da instituição com a informação qualificada e o debate público de alto nível. “O Diálogos.ag coloca em pauta um dos assuntos mais relevantes da agenda econômica brasileira, que é a Reforma Tributária, traduzindo seus impactos para que os capixabas estejam mais preparados para as mudanças que entram em vigor neste ano.”



Veja quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Levi Mori.