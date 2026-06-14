Festa, tensão e pedido por Endrick: torcida capixaba viveu emoções diferentes no empate do Brasil

A reação brasileiro, porém, veio rapidamente. Ainda na etapa inicial, Vinícius Jr. deixou tudo igual e levantou a energia dos capixabas presentes no bar. O empate foi comemorado como um alívio e fez a festa voltar, mas só até o fim da primeira etapa. Em um segundo tempo mais equilibrado, o Brasil não conseguiu a virada e restou para a torcida presente se conformar com o 1 a 1 diante do adversário mais difícil do grupo.





"Acho que o Ancelotti foi muito conservador. Podia ter movimentado mais, substituído o Raphinha, porque eu acho que foi muito mal hoje. Podia ter ido mais para cima. Mas, contra o Marrocos, o adversário mais difícil da fase de grupos, está bom. Mas, como brasileiro, precisava ganhar hoje para passar confiança na Copa do Mundo", disse Adam, torcedor capixaba.



