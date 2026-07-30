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Abdo Filho

Norte do ES: complexo logístico do agronegócio vai ter até aeroporto

Investidores de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, estão colocando de pé um complexo logístico, com 350 mil metros quadrados de área, voltado para companhias do agro

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

30 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Obras da pista de pouso e dos galpões no Orletti Park Log, em Pinheiros, Norte do ES Divulgação/Orletti Park Log

Investidores de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, estão colocando de pé um complexo logístico, com 350 mil metros quadrados de área, voltado para o agronegócio. Empresas de fertilizantes e comércio de café já estão se estabelecendo no espaço, mas a âncora do projeto ficará do lado de fora dos armazéns: uma pista de pouso com 1.100 metros que poderá receber voos noturnos. Um hangar para guardar aeronaves e receber passageiros será construído bem ao lado da estrutura.

"O agronegócio de toda a região vem crescendo muito forte. Estamos falando de café conilon, pimenta e outras culturas. Começamos a perceber a necessidade de áreas maiores e mais modernas para que os empresários pudessem tocar os seus negócios e, além disso, a necessidade cada vez maior de pistas adequadas para aeronaves. Os produtores estão usando cada vez mais para trabalhar, afinal, os negócios estão crescendo, e precisamos receber os clientes, muitos vêm de fora do Brasil. Muita gente não vem a Pinheiros por falta de pistas adequadas para pousar. Isso vai acabar quando a nossa pista estiver pronta", explicou Thiago Orletti, idealizador do Orletti Park Log.

O asfaltamento da pista começa em agosto e, na sequência, os empreendedores darão entrada na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para que a operação seja autorizada. "Queremos começar a usar o quanto antes, mas dependemos da autorização do órgão regulador. Sobre os armazéns, as obras dos primeiros já estão sendo concluídas e, nas próximas semanas, começaremos a operar", explicou Orletti.

O empresário enxerga inúmeras possibilidades para o complexo. "Já começaremos com uma empresa de comércio de café e com uma outra que fará distribuição, mistura e fabricação de fertilizantes e três estruturas diferentes. Vejo possibilidades para packing house (casa de embalagem e beneficiamento) de frutas, outros tipos de serviços, agroindústria e comércio. O aeroporto vai dar muito dinamismo para isso aqui".

Os valores aportados no negócio não foram divulgados.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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