Super El Niño e ondas de calor: como prevenir os impactos na saúde

O estudo inédito "Saúde e ondas de calor: mortalidade, morbidade e implicações para o SUS no Brasil", lançado em junho de 2026 pela Fiocruz e Universidade Federal da Bahia, em iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, MCT, revelou que o calor extremo já representa uma crise consolidada de saúde pública. O estudo é importante já que entre 76% e 84% da população depende hoje exclusivamente do SUS.





Ele estima que as ondas de calor tenham causado 120 mil mortes entre 2000 e 2019. Embora o relatório foque o quadro nacional, e não nos estados, estudos anteriores apontam o Espírito Santo como o estado com o maior impacto de temperaturas extremas no país, com picos de até 70% de aumento do risco de morte.





O calor extremo desencadeia várias doenças que requerem pronto atendimento, como as cardiovasculares, respiratórias, infecção urinária, insuficiência renal, das glândulas hormonais e aquelas que alteram o metabolismo do corpo.





Os grupos mais vulneráveis, por idade, são as crianças com menos de 10 anos, principalmente em consequência de diarreias, e pessoas com mais de 60 anos, devido às demais doenças citadas.





O risco de morte também não é igual em termos sociais. A desigualdade aumentou o risco sobretudo para os grupos mais pobres e vulneráveis, que vivem em casas piores, bairros mais quentes, com menos acesso a ar-condicionado, mais exposição ao trabalho ao ar livre e maior dificuldade para se proteger.