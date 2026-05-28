Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Carlos Roxo

Riscos socioambientais, o paradoxo que vivemos

A única saída é coletiva: restabelecer a governança global, proteger os recursos naturais, reduzir emissões e reforçar a capacidade de resistência de comunidades e ecossistemas

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 05:00

Públicado em 

28 mai 2026 às 05:00
Carlos Roxo

Colunista

Carlos Roxo

A humanidade atravessa uma crise dupla — e perigosa: conflitos e choques econômicos dominam hoje a atenção pública e política, enquanto os riscos socioambientais, embora menos visíveis no curto prazo, avançam silenciosamente e podem transformar-se na crise central das próximas décadas.


Essa conclusão pode ser extraída do Relatório de Riscos Globais 2026, do Fórum Econômico Mundial, que reúne a avaliação de mais de 1.300 especialistas sobre ameaças em horizontes de 2 e 10 anos. O relatório coloca confrontos geoeconômicos, desinformação e polarização no topo do curto prazo, enquanto os riscos ambientais — eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso de ecossistemas —retornam ao topo no período de uma década.


Há uma conjunção de forças que explicam esse deslocamento de prioridades: polarização amplificada por redes sociais, crise de confiança em instituições, ascensão de lideranças populistas, guerras regionais e a substituição gradual do diálogo por instrumentos da chamada “era da competição” — sanções, competição estratégica entre potências e riscos militares — ampliados por novas tecnologias com potenciais benefícios mas também riscos, como a Inteligência Artificial. Esses fatores fragilizam instituições multilaterais, como a ONU, e a capacidade coletiva de governança, reduzindo a atenção e as medidas de controle ambiental.

Veja Também 

Prefeitura de Porto Alegre à esquerda e o Mercado Municipal à direita, alagados, após chuva intensa.

Devemos ter um Super El Niño em breve: o que esperar?

Imagem de destaque

Instituto Terra: símbolo da resistência e inspiração

Imagem de destaque

Já vivemos uma corrida contra o tempo

O problema é que as condições que sustentam a vida humana — ar respirável, água limpa e abundante, clima relativamente estável e uma biosfera saudável — são fruto de processos físico-químicos e biológicos interligados que não se reorganizam em prazos políticos e continuam a progredir. 


Pequenas perturbações podem desencadear efeitos encadeados: perda de solos férteis, colapso de cadeias alimentares, degradação acelerada de recursos naturais e aumento de doenças em plantas e animais. Em muitos casos, a recuperação completa pode levar décadas, séculos ou mais, e nossa capacidade de intervenção direta é limitada.


Um exemplo ilustrativo é o El Niño. Se um pequeno aquecimento temporário em área restrita do Pacífico já altera padrões de chuva e temperatura em todo o mundo, com impactos agrícolas, hídricos e socioeconômicos, o que esperar de um aquecimento médio global persistente de 2–3 °C da atmosfera por um século? 


Modelos climáticos associam esse nível de aquecimento a ondas de calor extremas, elevação acelerada do nível do mar, rupturas de serviços ecossistêmicos que sustentam populações inteiras, desastres naturais e acentuada redução do PIB Global.

Estiagem se agravou no Amazonas em outubro e Rio Negro teve nova mínima histórica
Estiagem no Amazonas Alex Pazuello/ Secom

Há também uma dimensão de tempo de permanência dos gases de efeito estufa: o CO₂ emitido hoje tem efeitos que podem persistir por séculos, o que torna as decisões atuais determinantes para o clima das próximas gerações. O exemplo do CO₂ serve para lembrar que as consequências não se evaporam em agendas políticas de curto prazo.


Daí o paradoxo: guerras e crises econômicas tendem a atrair medidas políticas imediatas; riscos socioambientais exigem decisões sustentáveis e coordenação internacional contínua — precisamente o que se enfraquece num contexto de desconfiança e competição. Nenhum arsenal militar, riqueza ou avanço tecnológico substituirá as leis da física e da biologia. 


A única saída é coletiva: restabelecer a governança global, proteger os recursos naturais, reduzir emissões e reforçar a capacidade de resistência de comunidades e ecossistemas. Só mudanças de política e comportamento em larga escala hoje podem evitar que a crise socioambiental se torne, amanhã, a crise existencial da humanidade. E essas mudanças só acontecerão se cada um de nós fizer a sua parte.

Carlos Roxo

Engenheiro ambiental, sócio da Maker Sustentabilidade e membro do Grupo Executivo da Coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura

Tópicos Relacionados

Clima Mudanças Climáticas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Binário entre a Rodovia do Sol e a Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha
Postes na Rodovia do Sol vão ser removidos a partir de segunda (1º)
Motociclista de 51 anos morreu após cair da moto que pilotava na BR 101, em Linhares
Motociclista morre após cair de moto em acidente na BR 101 em Linhares
Imagem de destaque
9 receitas ricas em proteínas magras para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados