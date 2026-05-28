Riscos socioambientais, o paradoxo que vivemos

A humanidade atravessa uma crise dupla — e perigosa: conflitos e choques econômicos dominam hoje a atenção pública e política, enquanto os riscos socioambientais, embora menos visíveis no curto prazo, avançam silenciosamente e podem transformar-se na crise central das próximas décadas.
Essa conclusão pode ser extraída do Relatório de Riscos Globais 2026, do Fórum Econômico Mundial, que reúne a avaliação de mais de 1.300 especialistas sobre ameaças em horizontes de 2 e 10 anos. O relatório coloca confrontos geoeconômicos, desinformação e polarização no topo do curto prazo, enquanto os riscos ambientais — eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso de ecossistemas —retornam ao topo no período de uma década.
Há uma conjunção de forças que explicam esse deslocamento de prioridades: polarização amplificada por redes sociais, crise de confiança em instituições, ascensão de lideranças populistas, guerras regionais e a substituição gradual do diálogo por instrumentos da chamada “era da competição” — sanções, competição estratégica entre potências e riscos militares — ampliados por novas tecnologias com potenciais benefícios mas também riscos, como a Inteligência Artificial. Esses fatores fragilizam instituições multilaterais, como a ONU, e a capacidade coletiva de governança, reduzindo a atenção e as medidas de controle ambiental.
O problema é que as condições que sustentam a vida humana — ar respirável, água limpa e abundante, clima relativamente estável e uma biosfera saudável — são fruto de processos físico-químicos e biológicos interligados que não se reorganizam em prazos políticos e continuam a progredir.
Pequenas perturbações podem desencadear efeitos encadeados: perda de solos férteis, colapso de cadeias alimentares, degradação acelerada de recursos naturais e aumento de doenças em plantas e animais. Em muitos casos, a recuperação completa pode levar décadas, séculos ou mais, e nossa capacidade de intervenção direta é limitada.
Um exemplo ilustrativo é o El Niño. Se um pequeno aquecimento temporário em área restrita do Pacífico já altera padrões de chuva e temperatura em todo o mundo, com impactos agrícolas, hídricos e socioeconômicos, o que esperar de um aquecimento médio global persistente de 2–3 °C da atmosfera por um século?
Modelos climáticos associam esse nível de aquecimento a ondas de calor extremas, elevação acelerada do nível do mar, rupturas de serviços ecossistêmicos que sustentam populações inteiras, desastres naturais e acentuada redução do PIB Global.
Há também uma dimensão de tempo de permanência dos gases de efeito estufa: o CO₂ emitido hoje tem efeitos que podem persistir por séculos, o que torna as decisões atuais determinantes para o clima das próximas gerações. O exemplo do CO₂ serve para lembrar que as consequências não se evaporam em agendas políticas de curto prazo.
Daí o paradoxo: guerras e crises econômicas tendem a atrair medidas políticas imediatas; riscos socioambientais exigem decisões sustentáveis e coordenação internacional contínua — precisamente o que se enfraquece num contexto de desconfiança e competição. Nenhum arsenal militar, riqueza ou avanço tecnológico substituirá as leis da física e da biologia.
A única saída é coletiva: restabelecer a governança global, proteger os recursos naturais, reduzir emissões e reforçar a capacidade de resistência de comunidades e ecossistemas. Só mudanças de política e comportamento em larga escala hoje podem evitar que a crise socioambiental se torne, amanhã, a crise existencial da humanidade. E essas mudanças só acontecerão se cada um de nós fizer a sua parte.