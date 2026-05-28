Riscos socioambientais, o paradoxo que vivemos

A humanidade atravessa uma crise dupla — e perigosa: conflitos e choques econômicos dominam hoje a atenção pública e política, enquanto os riscos socioambientais, embora menos visíveis no curto prazo, avançam silenciosamente e podem transformar-se na crise central das próximas décadas.





Essa conclusão pode ser extraída do Relatório de Riscos Globais 2026, do Fórum Econômico Mundial, que reúne a avaliação de mais de 1.300 especialistas sobre ameaças em horizontes de 2 e 10 anos. O relatório coloca confrontos geoeconômicos, desinformação e polarização no topo do curto prazo, enquanto os riscos ambientais — eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso de ecossistemas —retornam ao topo no período de uma década.





Há uma conjunção de forças que explicam esse deslocamento de prioridades: polarização amplificada por redes sociais, crise de confiança em instituições, ascensão de lideranças populistas, guerras regionais e a substituição gradual do diálogo por instrumentos da chamada “era da competição” — sanções, competição estratégica entre potências e riscos militares — ampliados por novas tecnologias com potenciais benefícios mas também riscos, como a Inteligência Artificial. Esses fatores fragilizam instituições multilaterais, como a ONU, e a capacidade coletiva de governança, reduzindo a atenção e as medidas de controle ambiental.