Devemos ter um Super El Niño em breve: o que esperar?

Mas afinal, o que são El Niño e La Niña?





São fases opostas de um mesmo fenômeno na região equatorial do Oceano Pacífico próxima à América do Sul, em que a água do oceano fica anormalmente mais quente (El Niño) ou mais fria (La Niña) que o normal, causando o enfraquecimento ou fortalecimento dos ventos que sopram na direção da Linha do Equador.





Como ambos alteram a circulação da atmosfera em grande escala, seus efeitos aparecem em todos os continentes, incluindo os mais distantes, como Ásia e Oceania, embora em cada lugar de forma distinta.





Os últimos episódios foram um El Niño forte entre meados de 2023 e o outono de 2024, seguido por um La Niña curto em 2025–início de 2026. No Brasil, cada um deles trouxe impactos no regime de chuvas e temperatura, afetando a população e a economia.





Em termos de chuvas, eles têm um padrão já conhecido: El Niño costuma concentrar chuva e enchentes no Sul e diminuir chuvas em partes do Norte/Nordeste, enquanto La Niña faz o oposto, favorecendo secas no Sul e mais chuva no Norte e Nordeste.





E em termos de temperatura, El Niño tende a deixar o Brasil mais quente em boa parte do ano, enquanto La Niña favorece mais incursões de ar frio e ligeiro resfriamento médio em várias regiões.





O El Niño iniciado em 2023 foi marcante para os brasileiros, principalmente em função das chuvas no Rio Grande do Sul, com acumulados que em todo o Estado superaram 2.000 mm no ano, tendo atingido em Passo Fundo mais do que o triplo da média histórica anual. Em compensação, os acumulados de chuva ficaram próximos ou até bem abaixo da média em grande parte das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, tendo o maior déficit sido em Mato Grosso, um dos berços do agronegócio.